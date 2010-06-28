17 دشت آبی هرمزگان با بحران جدی بی آبی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: مصرف سرانه آب در هرمزگان برای هر نفر 245 لیتر است که در مقایسه با 200 لیتر شاخص کشوری، 45 لیتر افزایش مصرف را شاهد هستیم.

خادمی افزود: رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی، قلت نزولات و تداوم خشکسالی و...چالش مهمی برای استان کم آب هرمزگان است که باید مورد امعان نظر جدی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: برداشتهای متعدد و بی رویه، منابع آب " شیرین و تجدید شونده "‌ استان را در حال تبدیل شدن به یک منبع میرا نموده است. به گفته وی، طی سالهای گذشته، مصرف آب شیرین در استان بیش از سه برابر افزایش یافته است و دلیل آن افزایش جمعیت و سرانه مصرف آب ، قیمت پایین آب بها و همچنین بالارفتن سطح رفاه مردم است.

وی شاخص بحران آب آشامیدنی در استان هرمزگان را جدی تر از متوسط کشوری دانست و گفت: دو درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند اما سهم هرمزگان از منابع آبی تجدید شونده، کمتر از 1.5 درصد است و در حال حاضر آب مورد نیاز جمعیت 900 هزار نفری شهرهای استان در شبانه روز، 280 هزار مترمکعب است که پیش بینی می شود این رقم تا سال 1400 به 500 هزار مترمکعب افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه ارزیابی ها نشان از افزایش مصرف در سال جاری دارد، خاطرنشان کرد: مقایسه سه ماهه اول سال 88 با سه ماهه اول امسال نشان می دهد 25 درصد افزایش مصرف داشته ایم که این امر نگران کننده است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر کلیه 17دشت آبی استان با افت کمی و کیفی مواجه هستند که استفاده از موتور پمپ ها و سایر تجهیزات پیشرفته، سرمایه گرانسنگ آب را با بحران جدی روبرو کرده است.

خادمی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر، 99 درصد جمعیت شهرهای استان از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره مند هستند و این نسبت روز به روز در حال افزایش است.

وی ظرفیت تامین آب آشامیدنی مورد نیاز شهرهای استان هرمزگان در سال 84 را 60 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: رقم مورد نظر، هم اینک 100 میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در همین رابطه اضافه کرد: در سال 84 جمعیت استان 558 هزار نفر در 12شهر تحت پوشش شبکه آب بودند اما اکنون این میزان به 900هزار نفر در 33 شهر رسیده است که با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرها، به منظور جلوگیری از مواجهه با چالش در زمینه تامین آب در آینده باید به دنبال تامین منابع آبی جدید باشیم و ناگزیریم از فناوری شیرین سازی آب دریا استفاده کنیم.

خادمی یادآور شد: در این راستا، شرکت آب و فاضلاب شهری استان در سالهای اخیر احداث دو کارخانه آب شیرینکن با ظرفیت 116 هزار متر مکعب در شبانه روز در شرق و غرب بندرعباس را به همت بخش خصوصی در دستور کار خود دارد. همچنین مطالعه و اجرای طرح های بزرگ آبرسانی از سد جگین به جاسک، آبرسانی به بندرلنگه، کنگ و جزایر خلیج فارس از طریق شیرین سازی آب دریا در دست اجراست.