جنگ نرم امروز پیچیده تر از گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در مراسم اختتامیه دوره آموزشی زمزم ولایت با اشاره به فضاهای مختلفی که دشمنان جهت جنگ نرم از آن استفاده می کنند گفت: امروزه دشمنان سعی می کنند از فضاهای رسانه ای مانند شبکه های مختلف ماهواره ای، فضای مجازی و سایبر طراحی های گوناگون ضد فرهنگی و اعتقادی علیه ملت مسلمان ایران داشته باشند و باورها و ارزشها را در جوانان ما تغییر دهند.

وی افزود: البته توطئه های دشمان علیه انقلاب اسلامی 30 سال است که ادامه دارد و هر بار نیز از این ملت بزرگ شکست خورده اند و قطعا در این توطئه نیز شکست خواهند خورد.

وزیر کشور با اشاره به جنگ سختی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به راه انداختند گفت: استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا ابتدای انقلاب تصور کرد که با تحریک قومیت ها، کودتا، راه اندازی 8 سال جنگ تحمیلی و حمایت از اشرار و گروهک های تروریستی می تواند نظام جمهوری اسلامی ایران را از پا در آورد اما وقتی از همه این توطئه ها ناامید شد به جنگ نرم روی آورد.

مصطفی محمد نجار با اشاره به آغاز جنگ نرم گفت: پروژه جنگ نرم پروژه ای نیست که از چند ماه گذشته آغاز شده باشد بلکه پروژه ای است که با تهاجم فرهنگی از سالها پیش آغاز شد و با شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی و ناتوی فرهنگی شدت یافت و دشمن تلاش کرد که پس از سالها و با روشهای پیچیده تر جنگ نرم میوه آنرا در شرایط فتنه گون بعد از انتخابات بچید که با تدبیر مقام معظم رهبری و هوشیاری و آگاهی ملت بزرگ ایران موفق نشد.

وی با اشاره به پایه گذاری نظام ولایت فقیه توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) گفت: 2 نعمت بزرگ همواره سد راه دشمنان بوده و آنها را در توطئه هایشان ناکام گذاشته است و آن نعمت ولایت فقیه و نعمت مردم آگاه و وفادار به نظام جمهوری اسلامی است.

وزیر کشور افزود: دشمنان نیز به خوبی این موضوع را دریافته اند و از همین روست که سعی می کنند اصل ولایت فقیه را خدشه دار کنند و با توطئه های پیچیده جنگ نرم و رسانه ای بر روی افکار عمومی و اذهان مردم تاثیر بگذارند.

مصطفی محمد نجار افزود: اینجاست که بحث آگاهی و بصیرت آحاد جامعه اهمیت ویژه ای پیدا می کند و همه به ویژه آنها که با مباحث سیاسی سر و کار دارند باید آگاه به مسائل جامعه و زمان خود باشند.

وی افزود: وزارت کشور یک وزارت خانه حاکمیتی و سیاسی است و کارمندان و مدیران آن نیز باید آشنایی کافی به مباحث روز و روشهای پیچیده دشمن در مبحث جنگ نرم داشته باشند.

در ابتدای این مراسم یحیی محمود زاده معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و امور اقتصادی در گزارشی از برگزاری طرح بصیرت در وزارت کشور با عنوان دوره آموزشی زمزم ولایت گفت: این دوره در مدت 2 هفته و با استفاده از اساتید مجرب برگزار شد و در آن مباحثی چون شیوه های جنگ نرم و راه مقابله با آن و همینطور جریان شناسی تدریس گردید.

محمود زاده افزود: در این دوره 1300 نفر از کارمندان و مدیران وزارت کشور آموزشهای لازم را دیدند.

به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و امور اقتصادی وزارت کشور مرحله دوم طرح بصیریت به زودی و با مباحث فرهنگی و اعتقادی در وزارت کشور آغاز خواهد شد.