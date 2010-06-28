وحدت تنها راه مقابله با تحریمهای استکبار جهانی علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید رضا تقوی ظهر دوشنبه در جریان دیدار با مردم ماکو در مسجد جامع این شهرستان با اشاره به اینکه امروز وحدت و اتحاد ملت ضروری ترین عامل برای مقابله با توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب است، افزود: تحریمهای دشمنان مسئله جدیدی نبوده و دشمنان از این طریق در صدد از بین بردن اهداف و آرمانهای انقلابی مردم ایران اسلامی هستند.

وی با اشاره به اینکه مردم کشور در مقابل با پیروی از راه ولایت و امامت همواره در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و شهدا حرکت خواهد کرد، بیان داشت: دشمنان و بدخواهان نظام با تمام قدرت در صدد ایجاد فتنه و اختلاف در کشور هستند که تنها با تکیه بر وحدت و همبستگی می توان در برابر فتنه گران ایستادگی کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، اظهار داشت: هدایت و رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ، خون پاک شهدای انقلاب و دفاع مقدس چشم فتنه گران را کور و انقلاب ما را حفظ کرد.

حجت الاسلام تقوی در ادامه به همراه مسئولان ماکو در منزل امام جمعه فقید ماکو مرحوم سیدحیدر موسوی حضور یافته و با خانواده آن مرحوم دیدار کردند.

همچنین با حضور حجت الاسلام سید رضا تقوی عملیات احداث مصلای امام خمینی (ره) شهرستان ماکو آغاز شد.

مصلای امام خمینی (ره) شهرستان ماکو در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع در دو طبقه با پنج هزار مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.

این مصلا علاوه بر صحنهای اصلی ویژه خواهران و برادران دارای سالن اجتماعات، سایت رایانه ای، مهد کودک و مهمانسرا خواهد بود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم یک میلیارد ریال برای احداث مصلای ماکو اختصاص داد.