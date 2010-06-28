آذربایجان جانشین الجزایر شد/ تست آمادگی جسمانی زیر نظر قراخانلو و کفاشیان

به گزارش خبرنگار مهر، با دعوت رسمی فدراسیون فوتبال آذربایجان تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان بیستم تیرماه برای برگزاری اردویی هشت روزه و انجام دو دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان این کشور، راهی این کشور اروپایی می‌شود.

دیدار با تیم فوتبال زیر 16 سال آذربایجان به جای مسابقه تدارکاتی با تیم نوجوانان الجزایر برای آماده سازی شاگردان اکبرمحمدی در نظر گرفته شده است. تیم الجزایر به دلیل مشکلات مالی از سفر به ایران منصرف شد.

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار در مورد آخرین وضعیت آماده سازی این تیم اظهار داشت: اردوی تیم"ب" با حضور 55 بازیکن از دوم تا چهارم تیرماه در کمپ تیم‌های ملی انجام شد که در نهایت هفت بازیکن برتر را به "الف" دعوت کردیم تا اردوی تیم با حضور 27 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی برگزار شود.

وی با بیان اینکه ‌تیم "ب" زیر 16 سال در بازی تدارکاتی که روز جمعه برگزار شد با نتیجه 3 بر یک برابر تیم "الف" پیروز شد، خاطرنشان کرد: این مسابقه ما را امیدوار کرد که تیم نخست ما جانشینان شایسته‌ای دارد، نفراتی که می‌توانند در روزهای مهم آینده به ما کمک کنند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران افزود: روز یکشنبه هم در محل آکادمی ملی فوتبال از 27 بازیکن حاضر در اردو تست‌های قد، وزن، توان هوازی، توان بی هوازی، ارگوجامپ، دریبلینگ و سرعت زیر نظر علی کفاشیان، رضا قرانلو رئیس پیشین کمیته ملی المپیک که پروژه علمی را در آکادمی فوتبال راه اندازی کرده است، فریدون معینی، هومن افاضلی و دکتر علیزاده برگزار شد و بازیکنان حاضر در این تست عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشتند.

محمدی با اشاره به اینکه این تیم از روز سوم مردادماه برای برپایی اردویی دو هفته ای راهی آلمان می شود، در پایان گفت: امروز دوشنبه در دیداری تداکاتی برابر تیم بزرگسالان استقلال جنوب قرار می گیریم و فردا سه شنبه هم مقابل مقاومت تهران به میدان می رویم.