به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نخستین جشنواره بین‌المللی بیمه، بانک، لیزینگ و بازارهای مالی از 19 تا 22 مرداد سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره معرفی پتانسیلها، عملکردها و برنامه‌های این نهادهای اقتصادی، تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد کشور، راهکارهای مهم و بهینه در فرهنگ‌سازی، شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست‌های اقتصادی، فراهم آوردن کنترل، نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌ها، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تحقق اهداف چشم‌انداز اعلام شده است.

این جشنواره در دو بخش سمینارهای تخصصی و نمایشگاه تخصصی و عمومی با حضور مسئولان عالی رتبه، صاحبان صنایع، شرکت‌های مادر، متخصصان، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی کشور در سالن مرکز آفرینش‌های هنری حجاب برگزار خواهد شد.



