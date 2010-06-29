حجت‌الاسلام علی اکبر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: جمع کل معتکفین سال جاری در سطح استان 9 هزار و 829 نفر که از این تعداد دو هزار و 984 نفر مرد و شش هزار و 845 نفر زن است که در بندرعباس سه هزار و 287 معتکف که 969 نفر مرد و دو هزار و 318 نفر از زنان در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

وی افزود: 94 مسجد در کل استان که در بندرعباس 24 مسجد و 12 شهرستان در کل استان مراسم اعتکاف را برگزار کردند.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان اعلام کرد: بیشترین تعداد معتکفین و مسجد در شهرستان میناب با دو هزار و 254 نفر معتکف در 19 مسجد، رودان هزار و 155 معتکف در 11 مسجد، حاجی آباد 940 معتکف در 9 مسجد و بشاگرد، 550 معتکف در 9 مسجد بوده‌ است.

انصاری افزود: هشت شهرستان دیگر استان بندرلنگه، قشم، پارسیان، سیریک، بندر خمیر، بستک و ابوموسی کمترین تعداد معتکف و مساجد را داشته است.