مخالف اکران "کیفر" ‌در شرایط فعلی بودم

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم رضا درستکار که اجرا را بر عهده داشت گفت: امروز سعید سعدی تهیه کننده فیلم در شورای صنفی نمایش حضور دارد و قرار است درباره وضعیت اکران این فیلم به نتیجه‌ای برسد. متاسفانه "کیفر" همزمان با جام جهانی اکران شد و برگزاری چنین مسابقاتی بر روی سینمای ایران تاثیر خود را می‌گذارد.

در ادامه حسن فتحی با تسلیت وفات حضرت زینب(س) افزود: خیلی خوشحال هستم که امروز به دیدن این فیلم آمدید. اتفاقات فیلم همیشه غیرعادی بوده است و من به این وضعیت که دچارش هستیم می خندم. شخصاً مخالف اکران "کیفر" ‌در این شرایط بودم اما تهیه کننده دلایل خود را داشت.

وی ادامه داد: طبق نظرسنجی تعدادی از منتقدین در مجله فیلم پیش بینی می‌شد "کیفر" ‌یکی از پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران باشد اما شرایط اکران این موقعیت را از فیلم گرفت.

فتحی با اشاره به جریانات سینمای ایران عنوان کرد: یکی از جریانهایی که سینمای ایران هم اکنون دچار آن است بحث ساختن فیلمهای تجاری است. فیلمهایی که در تولید چند روزه با فیلمنامه‌ای سطحی و نازل و قصه‌ای کلیشه‌ای با بافت کمدی ساخته می‌شود و متاسفانه با اقبال عمومی سینماداران روبرو می‌شود.

وی افزود: جریان بعدی سینمای دولتی است که مورد حمایت مسئولین است. این آثار امکانات بسیار خوبی دریافت می‌کنند و حتی رقمهای میلیاردی برای تولید فیلم در اختیار دارند. اما جریان بعدی سینمای مستقل است که به مخاطب اهمیت می‌دهد و علاوه بر سرگرمی تامل برانگیز است. متاسفانه این جریان در شرایط فعلی بسیار شکننده شده است.

فتحی در ادامه بیان کرد: وضعیت این سینمای مستقل که بسیار شاخص است در جامعه امروز اسفناک شده است. نمونه آن همین اکران "کیفر" است. فیلمبرداری این فیلم حدود 5/2 ماه نیم طول کشید ما شرایط سختی را تحمل کردیم و با 700 میلیون فیلم را ساختیم اما در حال حاضر همزمان با جام جهانی اکران شده است و بعید می دانم در این شرایط حتی بخشی از هزینه خود را برگرداند. مطمئن هستم وقتی فیلم را ببینید فکر نمی‌کنید وقتتان تلف شده است.

در پایان رضا درستکار منتقد سینمای ایران گفت: سینمای حسن فتحی شباهتهایی به سینمای مرحوم علی حاتمی دارد. او نقد ملایمی به تاریخ معاصر دارد و همین موضوع یکی از ویژگیهای کار اوست متاسفانه برخی از مدیران سینمای فاخر ایران را به ابتذال کشاندند و حالا و تعدادی از آنها به سینمای استانداردی اشاره می کنند که شاخص آن مشخص نیست.

در پایان این مراسم نیز فیلم "کیفر" با حضور جمعی از خبرنگاران و هنرمندانی چون محمد رحمانیان، حبیب رضایی، بهنوش طباطبایی، اشکان خطیبی، ستاره اسکندری، امید سهرابی،‌ نگار اسکندرفر، ژاله صادقیان، امیر عبادی، محمد چرمشیر و حمید امجد به نمایش درآمد.