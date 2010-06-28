امکان تدوام خشکسالی در قم / احتمال خالی بودن سد 15 خرداد در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس سید حسن رضوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که امسال هم با خشکسالی هواشناسی روبرو هستیم و هم هیدرولوژیکی گفت: تابستان سال 89 را با تمام مشکلات پشت سر خواهیم گذاشت ولی نگرانی ما مربوط به ادامه خشکسالی در سال آینده است.



وی تصریح کرد: بر اساس آمار، خشکسالی 8 ساله در قم سابقه داشته است و خشکسالی فعلی به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.

در صورت ادامه خشکسالی در سال آینده سد 15 خرداد خالی خواهد بود



رضوی خاطر نشان کرد: طی دوسال گذشته سد 15 خرداد آبگیری نداشته است و از آنجا که درحال حاضر با اتصال دریچه تحتانی به دریچه آبیاری تمامی آب سد در حال خالی شدن است و اگر در سال آینده خشکسالی ادامه پیدا کند و هیچ سیل آبی وارد سد نشود آبی برای بهره برداری از آن وجود نخواهد داشت.



وی با اشاره به پایان ذخیره آب 15 خرداد از حدود 10 روز گذشته و پمپاژ آب از کف سد گفت: هم اکنون ذخیره آب این سد 18 میلیون و 300 هزار متر مکعب است که در ثانیه هزار و 100 لیتر از آن پمپاژ می‌شود ولی چون این کار روش نامطمئنی است و به دلیل قطع برق و دیگر مسائل محیطی هر لحظه امکان توقف آن وجود دارد طرح وصل دریچه تحتانی به آبیاری در دو روز آینده به بهره برداری می‌رسد و امکان برداشت 6 میلیون متر مکعب را فراهم می‌کند که به این ترتیب تیر و مرداد امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.



وضعیت منابع آب استان بسیار بحرانی است



رضوی افزود: ورودی سد 15 خرداد در سال جاری آبی 45 درصد نسبت به سال گذشته و 85 درصد نسبت به میانگین سال‌های گذشته کاهش داشته است و به علاوه ورودی آب رودخانه قمرود از سال 75 صفر بوده است که بر این اساس باید اعلام کرد شرایط بسیار حاد است.



وی در خصوص آب‌های زیر سطحی نیز گفت: در مورد آب‌های زیر سطحی همچنان با بیلان منفی 450 میلیون متر مکعب و کاهش 120 سانتیمتری سطح آب روبرو هستیم و این مشکل با هجوم حوزه‌های آب شور به شدت وخیم‌تر شده است.



وی اظهار داشت: دبی آب دهی قنوات استان در دشت کهک 40 درصد‏، دشت قم 30 درصد، دشت ساوه40 درصد و سلفچگان 47 درصد کاهش داشته است.



علت توقف آبرسانی از دز نقص دستگاه حفاری است



رضوی با اشاره به اهمیت پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های رود دز خاطر نشان کرد: این پروژه مهمترین طرح آبرسانی در مرکز کشور است چرا که چند استان را درگیر کرده است و دولت نسبت به آن حساسیت ویژه دارد به طوری که وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای زودتر به اتمام رسیدن آن حتی برای یک روز انجام می‌دهد.



وی گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در تونل بزرگ است و در 4 کیلوکمتر باقی مانده به دلیل شرایط سخت و نامساعد محیطی دستگاه حفاری دچار مشکل شده است ولی مجریان طرح با تدابیری که به همراه شرکت سازنده اندیشیده‌اند کار را ادامه می‌دهند و امیدوار هستیم با تغییراتی که در دستگاه‌ها ایجاد می‌کنند این پروژه در سال جاری به اتمام برسد.



وی افزود: مابقی پروژه یعنی طونل‌های کوچک و متوسط‏، کانال‌ها و بند‌های انحرافی به خوبی در حال انجام هستند و 75 درصد آنها به اتمام رسیده است که امیدواریم با اتمام تونل بزرگ خط انتقال در نیمه دوم امسال نیز به بهره‌برداری رسد.



الگوی زمانی و مکانی بارش کشور در حال تغییر است



مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم، ناتوانی استان در اداره بارش‌ها و آب‌های سطحی را رد کرد و گفت: در استان قم علی‌رغم سیل و خشکسالی همزمان خروجی آب نداشته است.



وی با بیان این که شاهد تغییر الگوی زمانی و مکانی بارش در کشور هستیم ادامه داد: برای مثال به طور متوسط هر ساله 30 درصد بارش ما در پاییز40 درصد زمستان‏، کمتر از دو درصد تابستان و مابقی در بهار بوده است ولی سال گذشته در فروردین‌ماه در عرض 48 ساعت به اندازه یک پاییز و زمستان باران بارید و این کاملا غیر معمول بود که نتیجه‌اش ایجاد 15 میلیون متر مکعب سیلاب در قم شد.



رضوی اظهار داشت: حتی همان بارش نیز در داخل استان باقی ماند و توسط زمین‌های پایین دست جذب شد و موجب گردید عده‌ای بگویند در پایین دست سد بزنیم که امکان این کار از لحلظ فنی وجود ندارد و تنها راه حل آب خیز داری در بالا دست است و سازمان منابع طبیعی در حال انجام این کار در تمامی سرشاخه‌ها می‌باشد.

