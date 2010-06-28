به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر سعید لو خطاب به حسن کامرانی فر آمده است: «حضورموفقیت آمیز و تحسین برانگیز جناب آقای کامرانی فر در مسابقات جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی باعث افتخار ورزش کشور و امتداد حرکت روبه جلوی داوری ایران است.

وی افزوده است: قضاوت های بی نقص این داور جوان کشورمان درمسابقات حساس جام جهانی بی شک برگ زرینی در داوری کشور است؛ حضور به موقع، تصمیم گیری درست و منطقی و البته رعایت انصاف مشخصه قضاوت های خوب داور کشورمان در جام جهانی بود.



بی شک این مسئله برگ زرین دیگری از افتخارات ورزش و فوتبال کشور و باعث بروز توانمندی‌های داوران جوان کشورمان خواهد بود. امیدواریم با برنامه ‌ریزی‌های بزرگی که در مجموعه ورزش ایران وجود دارد، در همه رده‌ها ورزشکاران کشورمان به قله‌های رفیع موفقیت دست یابند.



اینجانب ضمن قدردانی از تلاش آقای کامرانی فر این حضور پرافتخار درجام جهانی را به جامعه ورزش به ویژه خانواده بزرگ فوتبال که علاقه‌مندان زیادی را در کشورمان دارد تبریک عرض نموده و سرافرازی هر چه بیشتر قهرمانان ایران اسلامی را از خداوند منان خواستارم.»

حسن کامرانی فر در مسابقات جام جهانی 2010 کمک داور دو دیدار سوئیس - شیلی و مکزیک - فرانسه بود.