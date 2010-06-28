به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در حاشیه یادواره شهدای روحانی لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر در خرم آباد پیرامون بحث بازرسی کشتی های ایرانی، اظهار داشت: در حال حاضر سپاه پاسداران در خلیج فارس دارای قدرت کامل است.

وی تصریح کرد: اگر غربی ها نسبت به بازرسی کشتی های ایرانی هر اقدامی انجام دهند سپاه پاسداران نیز به قوت مقابله به مثل خواهد کرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر تردد در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند برای کشتی های تجاری ایران ناامن شود خلیج فارس و منطقه برای همه ناامن خواهد شد.

حجت الاسلام ذوالنوری همچنین در واکنش به قطعنامه های شورای امنیت، عنوان کرد: مردم ما برای این قطعنامه ها جایگاهی قائل نیستند زیرا موضوع هسته ای ایران یک بحث حقوقی است و در آژانس قابل بررسی و حل است.

وی با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای ایران اصلا دارای وجوه امنیتی نیست که به شورای امنیت ارجاع شود، خاطر نشان کرد: اصل ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت مخالف روح حاکم بر "ان پی تی" است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه قطعنامه های صادر شده از سوی شورای امنیت هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد، یادآور شد: این قطعنامه ها کاملا برخلاف "ان پی تی" است.

حجت الاسلام ذوالنوری تصریح کرد: این قطعنامه ها نه تنها از دید مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجهه قانونی است بلکه از دیدگاه افکار عمومی دنیا و حتی بسیاری از کارشناسان غربی نیز بی وجاهت است.

وی ادامه داد: این روند به گونه ای است که محکوم کردن قطعنامه های شورای امنیت تنها به چهارچوب کشور ما محدود نمی شود بلکه روسای کشورهای مختلف و نخبگان سیاسی دنیا نیز در جهات مختلف این قطعنامه ها را فاقد وجهه لازم اعلام کرده اند.