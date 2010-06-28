عرفان امیری با تصمیم فدراسیون کشتی به اردوی تیم ملی بازگشت

به گزارش خبرنگارمهر، عرفان امیری کشتی‌گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم تیم کشتی آزاد جوانان ظهر امروز با رئیس فدراسیون کشتی دیدار کرد، در این دیدار که به منظور بررسی موضوع کنار گذاشته شدن عرفان امیری توسط سرمربی تیم از اردوی تیم آزاد جوانان در هفته گذشته در محل فدراسیون کشتی برگزار شد محمدرضا یزدانی خرم با تأکید بر اینکه امیری بعنوان یکی از کشتی‌گیران با سابقه تیم باید الگویی برای دیگر اردونشینان باشد از وی خواست با رعایت نظم و انضباط اردویی و تبعیت از کادر فنی برای موفقیت در رقابت‌های جهانی مجارستان تلاش کند.

امیری در این دیدار ضمن عذرخواهی از مسائل پیش آمده اعلام کرد با تمام وجود برای کسب بهترین نتیجه در مجارستان تمرین خواهد کرد. به این ترتیب با تصمیم فدراسیون کشتی عرفان امیری به اردوی آزادکاران جوان در کردان کرج بازگشت.

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان به منظور حضور در رقابتهای جهانی مجارستان که از روز 31 خردادماه آغاز شده تا زمان اعزام به بوداپست در مجموعه کردان کرج ادامه دارد.

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای 29 تیر تا 3 مرداد ماه در مجارستان برگزار خواهد شد.