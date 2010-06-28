14 طرح صنعتی و معدنی در بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این تعداد طرح با سرمایه گذاری 685 میلیارد ریال زمینه اشتغال 580 نفر را فراهم می کند .

وی اظهار داشت: بهره برداری از مجتمع پتروشیمی واحد تولید محصولات MDF ، نئوپان - پنجره، PVC ، گچ ساختمانی، آهک دانه بندی شده، لوله پلی اتیلن از مهمترین این طرحها هستند .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: همچنین به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن و آشنا کردن مردم استان از عملکرد بخش صنعت و معدن استان سمینار بزرگداشت این روز در 9 تیر ماه سال جاری باحضور مقامات ارشد کشوری و استانی، مدیران دستگاه های اجرایی استان واحد های صنعتی و معدنی استان برگزار می شود .

مرحمتی به بیان گزارشی از آخرین وضعیت صنعت و معدن استان پرداخت و گفت: هم اکنون 654 واحد تولیدی با 65 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال 22 هزار نفر در بخش صنعت در استان بوشهر وجود دارد که رتبه پنجم کشور را در بخش سرمایه گذاری محقق شده به خود اختصاص داده است .

وی افزود: همچنین دو هزار و 600 فقره جواز تایسی با 44 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده در استان صادر شده است که از نظر میزان سرمایه گذاری رتبه اول کشور را در اختیار دارد .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: سال گذشته حدود چهار میلیون و 900 هزار تن انواع کالای صنعتی و معدنی و پتروشیمی به ارزش سه هزار و 457 میلیون دلار صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن از نظر وزنی 54 درصد و ازلحاظ ارزش 90 درصد رشد داشته است .