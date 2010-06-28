دلایل شخصی علت استعفا از ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس بود

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: با توجه به وضعیت جسمی و شرایط سخت کاری در دانشگاه آزاد تصمیم به استعفا از این پست را گرفتم.

وی ادامه داد: این استعفانامه به صورت رسمی به دانشگا تحویل داده شد.

رئیس سابق دانشگاه آزاد بندرعباس افزود: تعدادی از روسای دانشگاه های آزاد کشور به دلیل شرایط به وجود آمده از پست خود استعفا دادند اما دلیل استعفای بنده مسائل شخصی بوده است.

مشیری یادآور شد: تا کنون توانسته ام 13 دانشگاه در سطح استان هرمزگان تاسیس و 50 هزار فارغ التحصیل به جامعه تحویل دهم.