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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

مشیری در گفتگو با مهر:

دلایل شخصی علت استعفا از ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس بود

دلایل شخصی علت استعفا از ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس بود

بندرعباس - خبرگاری مهر: رئیس سابق دانشگاه آزاد بندرعباس گفت: بیماری و انجام امور شخصی دلیل استعفا از این پست بود.

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: با توجه به وضعیت جسمی و شرایط سخت کاری در دانشگاه آزاد تصمیم به استعفا از این پست را گرفتم.

وی ادامه داد: این استعفانامه به صورت رسمی به دانشگا تحویل داده شد.

رئیس سابق دانشگاه آزاد بندرعباس افزود: تعدادی از روسای دانشگاه های آزاد کشور به دلیل شرایط به وجود آمده از پست خود استعفا دادند اما دلیل استعفای بنده مسائل شخصی بوده است.

مشیری یادآور شد: تا کنون توانسته ام 13 دانشگاه در سطح استان هرمزگان تاسیس و 50 هزار فارغ التحصیل به جامعه تحویل دهم.

کد مطلب 1108303

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