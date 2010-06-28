به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم سنتی برق نگاری مغزی یا EEG سیستمی است که راه اندازی آن زمان بر است، حتما برای استفاده از آن به نیروی متخصص نیاز است و الکترودهای به کار گرفته شده در آن می تواند فرد را در معرض ابتلا به انواع عفونتها قرار دهد.

شرکت HydroDot با ساخت ابزاری به نام StatNet که قابل انعطاف بوده و به شکل یک سر پوش است، فرایند ثبت و محاسبه فعالیتهای الکتریکی مغز را به شیوه ای ساده تر، ایمن تر و دقیق تر کرده است.

برق نگاری مغزی از کاربردهای متعددی از جمله تشخیص علائم صرع، سکته، آسیبهای مغزی و کنترل عملکرد مغز در واحدهای مراقبتهای ویژه و اتاقهای اورژانس و مطالعه بر روی خواب برخوردار است.

معمولا استفاده از این سیستم با اتصال مجموعه ای از الکترودها که به سر بیمار همراه است اما با استفاده از تکنولوژی مدارهای چاپی، StatNet شیوه ای بسیار آسانتر را برای استفاده ای مشابه از این سیستم فراهم آورده است این ابزار از حسگرهای کلرید نقره-نقره که با سرپوشی با توانایی انتقال بالای سیگنالهای الکترونیکی ترکیب شده، ساخته شده و سادگی طراحی آن می تواند از میزان استرس ناشی از استفاده از EEG در بیماران بکاهد.

بر اساس گزارش گیزمگ، این سرپوشهای الکترونیکی قابل بازیافت بوده و نسبت به الکترودهایی که برای مدتی طولانی مورد استفاده قرار می گیرند و شیوه ای ثابت برای تمیز کردن آنها وجود ندارد، گزینه های ایمن تری برای ثبت فعالیتهای مغزی بیماران خواهند بود.