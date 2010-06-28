واگذاری امور فرهنگی به مردم از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام اسماعیل فلاح ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید در نظر داشت اگر در بخشهای مختلف از توانایی های مردم استفاده شود نتایج به نسبت مطلوب تر کسب خواهد شد و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این روند سعی کرده تاکنون امور فرهنگی را به مردم واگذار کند و خود بیشتر نقشهای نظارتی و مدیریتی داشته باشد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به پشتیبانی از شهرستانها نیز تصریح کرد: پشتیبانی ضعیف نیست ولی باید توجه داشت که نسبت به سالهای گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در این حوزه هستیم.

حجت الاسلام فلاح در خصوص وضعیت استان فارس نیز گفت: استان فارس از لحاظ تعداد شهرها و روستاها دارای گستردگی های قابل توجهی است و طی این مدت پشتیبانی های به نسبت مناسبی نیز صورت گرفته است.