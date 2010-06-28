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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

فلاح مطرح کرد:

واگذاری امور فرهنگی به مردم از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است

واگذاری امور فرهنگی به مردم از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی از واگذاری امور فرهنگی به مردم به عنوان یکی از کارهای مورد توجه این مجموعه یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام اسماعیل فلاح ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید در نظر داشت اگر در بخشهای مختلف از توانایی های مردم استفاده شود نتایج به نسبت مطلوب تر کسب خواهد شد و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این روند سعی کرده تاکنون امور فرهنگی را به مردم واگذار کند و خود بیشتر نقشهای نظارتی و مدیریتی داشته باشد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به پشتیبانی از شهرستانها نیز تصریح کرد: پشتیبانی ضعیف نیست ولی باید توجه داشت که نسبت به سالهای گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در این حوزه هستیم.

حجت الاسلام فلاح در خصوص وضعیت استان فارس نیز گفت: استان فارس از لحاظ تعداد شهرها و روستاها دارای گستردگی های قابل توجهی است و طی این مدت پشتیبانی های به نسبت مناسبی نیز صورت گرفته است. 

کد مطلب 1108307

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