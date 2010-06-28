دومین جشنواره خوشنویسی خلیج فارس در بوشهر آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در مراسم گشایش این جشنواره مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: 60 نفر از خوشنویسان استان بوشهر 120 اثر از اثار خود را در بخشهای نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ، گرایش نوین و لاتین را به این جشنواره ارسال کرده اند.

نصرالله شفیعی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره زنده نگهداشتن نام پرافتخار خلیج فارس بر روی این خلیج استراتژیک خاورمیانه است.

وی خاظرنشان کرد: این جشنواره هر چند امسال به سطح استانی برگزار شده است اما سعی خواهیم کرد سال آینده به صورت منطقه ای و در سال های آینده نیز به صورت ملی برگزار شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان این که هم اکنون 5 شعبه خوشنویسی انجمن انجمن خوشنویسان داخلی و بین اللملی ایران در شهرهای برازجان، بوشهر، کنگان، گناوه و دیلم فعال است، گفت: هم اکنون شهرستان های دیر، دشتی، تنگستان و جم انجمن رسمی خوشنویسی ندارد .

شفیعی با بیان این که این نمایشگاه به مدت شش روز در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت، یادآور شد: این نمایشگاه در مدت برپایی صبح ها از ساعت 8 تا 11 و عصرها نیز از ساعت 18 تا 21 آماده بازدید علاقمندان به هنر خوشنویسی است.

وی اضافه کرد: در پایان این جشنواره از هر رشته سه نفر به عنوان افراد برگزیده انتخاب و با اهدای جایزه مورد تجلیل قرار می گیرند.