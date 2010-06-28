به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیرجند ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح هجرت سه بسیج سازندگی، با بیان اینکه دانش‌ آموزان در راستای بهسازی و مرمت مدارس ااین شهرستان اعزام شده اند، گفت: علاوه بر پرکردن اوقات فراغت توجه به بعد تربیتی و پرورشی دانش ‌آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است، که این مسئله در اردوهای طرح هجرت محقق می‌ شود.

سرهنگ اسحاق عنایتی با اشاره به اینکه مدت اجرای طرح تا پایان شهریور ماه خواهد بود، افزود: این تعداد دانش آموز در قالب 250 دانش ‌آموز پسر، 200 دانش ‌آموز دختر و 300 دانش ‌آموز دختر و پسر از شهر خوسف می باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیرجند مشارکت هر نفر در این طرح را حداقل 15 روز عنوان کرد و بیان داشت: پیش بینی می شود در پایان اجرای طرح بیش از هفت هزار نفر روز کار انجام شود.



سرهنگ عنایتی در پایان ار کمبود اعتبارات سازمانی در راستای اجرای طرح هجرت انتقاد کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود شهرستان بیرجند در پایان سال جاری با برنامه ‌ریزی انجام شده در بین هشت شهرستان استان رتبه برتر را کسب کند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند نیز در این مراسم با اشاره به اینکه جوانان در جامعه کنونی همانند جوانان در اوایل انقلاب و جنگ در سازندگی کشور نقش ایفا می ‌کنند، گفت: شرکت در طرح هجرت یکی ازعرصه‌ های مهم در راستای احقاق فرمایشات رهبر انقلاب در سال همت و کار مضاعف است.

باقر سورگی ایجاد و تقویت روحیه مشارکت ‌پذیری را از مهم ‌ترین اهداف اجرای طرح هجرت دانست و تصریح کرد: علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، درک واقعی دانش ‌آموزان از زندگی، محیط اجتماعی و ایجاد محیطی سالم و با‌نشاط برای آنها از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در پایان تعامل بین دستگاه‌های اجرایی را به عنوان عامل اصلی در پیشبرد اهداف طرح هجرت ذکر کرد.