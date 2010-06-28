کره شمالی قابلیت هسته ای خود را برای مقابله با تهدید آمریکا تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که پیونگ یانگ درصدد تقویت قابلیت هسته ای خود به شیوه ای کاملا جدید و توسعه یافته به منظور مقابله با تهدیدهای نظامی و سیاست خصمانه آمریکا در قبال این کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی طی بیانیه ای با اشاره به وجود اسناد محرمانه مبنی بر تلاش آمریکا برای یک حمله هسته ای علیه کره شمالی در سال 1969 گفت: تاریخ ثابت کرده است زمانی که کره شمالی تصمیم به بازدارندگی هسته ای می گیرد، کاملا حق با این کشور بوده است.

در همین حال کاخ سفید اخیرا اعلام کرده است که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری نزدیک ارتش با کره جنوبی به منظور کسب اطمینان خاطر از آمادگی سئول در برابر اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ و بازداشتن کره شمالی از تجاوزات بیشتر در شبه جزیره کره شده است.

تنشهای بین دو کره از ماه می و پس از آنکه تیم تحقیقاتی کره جنوبی پیونگ یانگ را مسئول غرق شدن کشتی خود در آبهای شبه جزیره کره دانست، به اوج خود رسیده است.

پس از غرق شدن کشتی کره جنوبی "لی میونگ باک" رئیس جمهوری این کشور گفته بود سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم علیه پیونگ یانگ تحت فشار قرار می دهد.