به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره بازیهای المپیک از دیروز ششم تیرماه تا 19 مردادماه سال جاری در 14 استان کشور همچون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان، کرمانشاه، گلستان، قزوین، خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، مازندران، یزد، همدان و شهرستانهای استان تهران برگزار می شود.
این رقابتها در گروه ورزشکاران دانش آموز پسر در رشتههای فوتبال، بسکتبال، فوتسال، والیبال، تکواندو، شنا، ورزشهای همگانی، دوچرخهسواری، وزنه برداری، جودو، تنیس روی میز، کاراته، بدمینتون، اسکیت، ژیمناستیک، دو و میدانی، هندبال و کشتی آزاد و فرنگی است.
همچنین ورزشکاران دانش آموز دختر در رشتههای فوتبال، بسکتبال، ورزشهای همگانی، آمادگی جسمانی، بدمینتون، ژیمناستیک، اسکیت، هندبال، دو و میدانی، تنیس روی میز، والیبال و کاراته با یکدیگر رقابت می کنند.
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