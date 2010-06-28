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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

پژوهشگاه مواد و انرژی مرجع ملی شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی شد

پژوهشگاه مواد و انرژی مرجع ملی شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی شد

پژوهشگاه مواد و انرژی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ملی شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی در ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و هفتمین اجلاس کمیته دایم همکاری های علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی (COMSTECH) ایجاد شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی در ایران به تصویب رسید.

با تصویب این طرح، پژوهشگاه مواد و انرژی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ملی (Focal Point) شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی در ایران معرفی شد.

انتخاب این پژوهشگاه در راستای پیشنهاد ریاست این پژوهشگاه به وزارت علوم صورت گرفت که در این راستا با موافقت معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، رئیس پژوهشگاه مواد به ریاست شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی منصوب شد.   

کد مطلب 1108322

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