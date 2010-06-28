20 روستای کرمانشاه از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسلم پورنصرت بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با احداث و تکمیل تاسیسات آبرسانی مجتمع حیدریه از توابع بخش گواور در شهرستان گیلانغرب 20 روستای دهستان مذکور با هزارو208 خانوار و پنج هزار و 700 نفر جمعیت از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اثرات نامطلوب خشکسالی های اخیر بر منابع تامین آب منطقه و کاهش شدید آبدهی چاه ها و چشمه های موجود که منجر به آبرسانی سیار به روستاهای حوزه این طرح شده، گفت: چشمه "هاربر" چشمه ای مطمئن با آبدهی کافی و کیفیمت مناسب برای تامین آب دراز مدت روستاهای این منطقه است.

پور نصرت افزود: تاکنون بالغ بر 14 میلیارد ریال در این طرح هزینه شده و برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر 940 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود فاز اول این مجتمع در هفته دولت امسال افتتاح شود.

مجتمع آبرسانی دهستان حیدریه شامل احداث 80 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی، هزارو20 متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب و 122 متر مربع ساختمان موتور خانه است.