روحانیون لرستان ستارگان درخشان آسمان فقاهت / علما مرزبان طریقت الهی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میر عمادی ظهر دوشنبه درکنگره شهدای روحانی استان لرستان در محل پادگان امام حسین (ع) خرم آباد اظهار داشت: تاریخ ایران همواره پر از روحانیون و علمایی بوده است که با اراده بالای خود از ولایت و اهل بیت دفاع کرده اند.

وی با بیان اینکه روحانیون و علمای تاریخ ایران با دادن خون پاک خود همواره جانهای خود را برای دفاع از انقلاب و اسلام فدا کرده اند، خاطر نشان کرد: نقش علما از زمان غیبت کبری تاکنون در راستای حفظ دین اسلام و مکتب تشیع و ترویج خدا پرستی و ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار بر کسی پوشیده نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه علما مشعل دار هدایت و مرزبان طریقت الهی بوده اند عنوان کرد: روحانیون و علما همواره به عنوان یک دژ محکم در برابر هجمه های دشمنان اسلام و نظام ایستادگی و مقاومت کرده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه روحانیون و علما همواره از صدر اسلام تاکنون به عنوان چراغ هدایت مردم محسوب می شده اند، بیان داشت: مردم همیشه از وجود روحانیون و علما در امور خود بهره مند بوده اند.

وی با اشاره به اینکه علما و روحانبون نه تنها در سنگر علم بلکه در سنگر جهاد در راه خدا نیز به میدان آمده اند، یادآور شد: علما و روحانیون با مقاومت در برابر ظلم و استکبار توانسته اند استکبار را بشکنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه روحانیون همواره در تمام نهضت ها حضور داشته اند، خاطر نشان کرد: روحانیون و علما با حضور در نهضت هایی مانند نهضت تنباکو، نهضت مشروطیت، نهضت جنگل و در سرآمد همه نهضت ها یعنی نهضت امام بزرگوار به ایفای نقش پرداخته اند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه نقش روحانیون و علمای لرستان بر هیچ کسی پوشیده نیست، خاطر نشان کرد: عالمان و روحانیون استان لرستان ستارگان درخشانی بوده اند که در عالم مرجعیت و فقاهت بی نظیر بوده اند.

وی با اشاره به علما و روحانیون شهید استان لرستان عنوان کرد: آیت الله بروجردی، آیت الله کمالوند و ... برخی از ستارگان درخشان جهانی هستند که از لرستان برخواسته و رهبری و هدایت امت و جامعه اسلامی را به عهده گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه روحانیون و علمای استان لرستان هم در نهضت امام (ره) نقش آفرینی کرده اند و هم در مقابل حکومت رضاخان ایستادگی کرده اند، بیان داشت: مردم این استان نیز همواره با تبعیت از این روحانیون و علما در مقابل ظلم و استکبار مقاومت و پایداری کرده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به 53 روحانی شهید استان لرستان، یادآور شد: هر کدام از این شهدا مانند ستارگانی هستند که نور افشانی کرده و در مقابل ظلم و ستم استکبار مقاومت کرده اند.

وی با اشاره هدف برگزاری کنگره شهدای روحانی در لرستان، خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این کنگره تجلیل و ادای احترام به مقام این عالمان مجاهد و شهدای روحانی می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: همچنین هدف از برگزاری این کنگره شناساندن آثار و برکات این شهدای روحانی به نسل جوان است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد: وظیفه ما است که اهداف شهدا را در میان نسل جوان تبیین کنیم.

کنگره شهدای روحانی استان لرستان امروز دوشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در خرم آباد برگزار شد.