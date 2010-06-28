وزارت راه و ترابری برای افزایش بازدهی فعالیتها مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حمید بهبهانی ظهر دوشنبه در بازدید برخی از محورهای ارتباطی استان در جمع برخی از مدیران شهرستان نیشابور و نمایندگان مردم این شهر با اشاره به اینکه وزارت راه و ترابری تصمیمات جدی را برای افزایش بازدهی فعالیتها اتخاذ کرده است افزود: با اصلاح الگوی مصرف و واقعی کردن قیمت مناقصات توانسته ایم بهبود چشمگیری را در فعالیت های اجرایی حوزه راه تجربه کنیم.

وزیر راه و ترابری با اشاره به اهمیت و حساسیت مسیرهای ارتباطی استان خراسان رضوی گفت: در این استان پروژه های بزرگی در بخش حمل و نقل خراسان رضوی در حال اجراست که احداث آزاد راه مشهد- تهران، برقی کردن راه آهن مشهد - تهران و همچنین احداث قطار سریع السیر مشهد- تهران بخشی از این فعالیتهاست.

وی با بیان اینکه توسعه عملیات اجرایی در حوزه راه ها نیازمند توجه ویژه مجلس به بخش تخصیص اعتبارات جهت اقدامات مربوط به راه است افزود: باید نگاه ویژه ای به اختصاص اعتبار لازم برای توسعه مسیرهای ارتباطی جاده ای از سوی نمایندگان مجلس صورت گیرد.

بهبهانی در خصوص توسعه مسیرهای روستایی شهرستان نیشابور گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم توسعه و بهبود شرایط تردد در مسیرهای ارتباطی روستایی شهرستان را بیش از گذشته بهبود بخشیم.

جلال هاشمی فرماندار نیشابور نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت منطقه ای شهرستان نیشابور در خراسان رضوی و محور مشهد- تهران اظهار داشت: توجه به توسعه مسیرهای ارتباطی اصلی شهرستان و محورهای روستایی می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی نیشابور و بهبود زندگی مردم منطقه داشته باشد.

وی همچنین با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در بخش راه و ترابری شهرستان به اهمیت احداث کنار گذر نیشابور به طول 28 کیلومتر اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مطالعات اولیه برای احداث این کنار گذر انجام شده و در سفر استانی هیئت دولت به تصویب رسیده متاسفانه اعتبار لازم برای پیگیری روند اجرایی احداث کنارگذر تخصیص نیافته که امیدواریم با مساعدت وزیر راه و پیگیری نمایندگان محترم مجلس این امر هرچه سریعتر محقق شود.

هاشمی همچنین به کمبود اعتبار در بخش راه های روستایی این شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از اعتبارات در بخش مسیرهای اصلی شهرستان هزینه می شود توسعه مسیرهای روستایی نیاز به بودجه بیشتری دارد.

وی در پایان با اشاره به عبور آزاد راه مشهد- تهران از حوزه نیشابور گفت: با توجه به اینکه شهید شوشتری از دلاوران برخاسته از خطه نیشابور بوده اند تقاضا داریم در راستای گرامیداشت این شهید بزرگوار این آزادراه با نام شهید شوشتری نامگذاری شود.

علی حسینی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در بخش راه و ترابری شهرستان نیشابور اظهار داشت: از وزیر راه و ترابری تقاضا داریم عنایت ویژه ای را در بخش تخصیص اعتبارات جهت توسعه مسیرهای روستایی حوزه استحفاظی شهرستان نیشابور داشته باشند.