محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالگرد شهدای هفتم تیرماه و جنایات منافقین کوردل در این روز، اظهار داشت: شهدای هفتم تیر از شهدای ماندگار و گرانقدر انقلاب اسلامی بودند و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه منافقین با اقدامات وحشیانه خود حتی حزب الهی های عادی و کسبه و بالاترین شخصیت های کشور از جمله سران قوا را هدف قرار داده بودند، تصریح کرد: منافقین سخن از فروپاشی نظام می گفتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این اقدامات ناجوانمردانه و تروریستی منافقین آنها را در لیست تروریستها قرار داد که بعدها با بازی های سیاسی کشورهای غربی آنها را از این لیست خارج کردند و به کشور عراق منتقل شدند که حضور آنها در عراق باعث ایجاد آسیب و ضررهای فراوانی به دو ملت عراق و ایران شد.

کرمی راد افزود: دولت عراق بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران بحث خروج منافقین را از کشورش مطرح کرد که می توان به بحث خروج آنها از پادگان اشرف اشاره کرد اما تحت تاثیر اقدامات و نفوذ آمریکایی ها در مجامع بین المللی اقدام شایسته ای در جهت اخراج کامل منافقین صورت نگرفت.

وی تاکید کرد: مقامات آمریکا و غرب در خصوص صدماتی که منافقین به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده اند باید پاسخگو باشند، چرا که این کشورها در حالی دم از حقوق بشر می زنند که از گروه های تروریستی مثل منافقین که عامل ایجاد نا امنی و ترور هستند حمایت می کنند و در این خصوص شاهد نقض حقوق بشر آشکار در صحنه بین الملل هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص اقداماتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استرداد منافقین و محاکمه آنها نیز اظهار داشت: علیرغم اینکه مجامع بین المللی به دلیل نفوذ لابی صهیونیستی و زورگویی های نظام سلطه و آمریکا رنگ و روی خود را باخته و خاصیت خود را از دست داده است اما با این حال جمهوری اسلامی ایران می تواند با شکایت به دیوان لاهه و از طریق مجاری قانونی بین المللی حقوق خود را درباره این گروه تروریستی پیگیری کند.

کرمی راد عنوان کرد: دستگاه سیاست خارجی با پیگیری این امر حداقل حقوق خانواده شهدا را استیفا نماید.

