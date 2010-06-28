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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

بلندی خبر داد:

فعالیت های قرآنی اولویت اول برنامه های فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی

فعالیت های قرآنی اولویت اول برنامه های فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: فعالیت های قرآنی، همواره اولویت اول برنامه ریزی های فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلندی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان رکن سوم نظام آموزش عالی کشور، نقشی اساسی در زمینه اشتغالزایی و ارتقاء سطح علمی و فنی شاغلان کشور ایفا می کند اما آنچه که ما در این دانشگاه همواره در کنار رسالت کارآفرینی بر آن تاکید داشته ایم، جایگاه والای ترویج فرهنگ قرآن و عترت‌ (ع) در عرصه فرهنگی بوده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اعتقاد داریم بصیرت قرآنی سرآغاز همه حرکت های فرهنگی و اجتماعی است و دانشگاه باید نقش محوری در تبیین چنین بصیرتی داشته باشد.

وی افزود: باید باور قلبی به قرآن کریم و تمسک به تعالیم انسان ساز آن، بویژه در جامعه دانشگاهی کشور، نهادینه شود تعمیق معرفت و درک قرآنی و نیز تحقق فرهنگ قرآنی در تمامی زمینه‌ها، نه تنها یک ضرورت بلکه یک اصل به شمار می رود در همین راستا سال گذشته نهضت قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی را آغاز و برنامه بلندمدت فعالیت های قرآنی نظام علمی کاربردی را تدوین کردیم.

بلندی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در جشنواره های قرآنی کشور، بخش هنری به ششمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی افزوده شده است.

به گزارش مهر، ششمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در 16 رشته، در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود و مراسم اختتامیه 4 مردادماه با حضور شخصیت‌های بارز قرآنی و فرهنگی و نیز مسئولان کشوری برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1108332

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