به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی مدافع و هافبک چپ تیم فوتبال تربیت یزد بعدازظهر امروز دوشنبه پس از توافق با مسئولان باشگاه راه آهن با عقد قرارداد 2 ساله به تیم فوتبال این باشگاه پیوست.

وی که پیشینه بازی در تیم ذوب آهن اصفهان به مدت 3 فصل را دارد، عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال تهران قراردادش را بصورت رسمی با راه آهن ثبت خواهده کرد.

پیش از این فرشید کریمی، حسین پاشایی، ابوذر رحیمی، حامد نورمحمدی، ابراهیم کریمی، مجید باجلان و محمود آمنه هم قراردادشان را با راه‌آهن تمدید کردند و حمید هدایتی، امین متوسل‌زاده، بهادر عبدی و ایمان رزاقی‌راد هم با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن پیوسته بودند.