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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

نقل و انتقالات لیگ دهم /

بازیکن پیشین ذوب‌آهن به تیم فوتبال راه آهن شهرری پیوست

بازیکن پیشین ذوب‌آهن به تیم فوتبال راه آهن شهرری پیوست

مدافع و هافبک پیشین تیم های فوتبال تربیت یزد و ذوب آهن اصفهان با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن شهرری پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی مدافع و هافبک چپ تیم فوتبال تربیت یزد بعدازظهر امروز دوشنبه پس از توافق با مسئولان باشگاه راه آهن با عقد قرارداد 2 ساله به تیم فوتبال این باشگاه پیوست.

وی که پیشینه بازی در تیم ذوب آهن اصفهان به مدت 3 فصل را دارد، عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال تهران قراردادش را بصورت رسمی با راه آهن ثبت خواهده کرد.

پیش از این فرشید کریمی، حسین پاشایی، ابوذر رحیمی، حامد نورمحمدی، ابراهیم کریمی، مجید باجلان و محمود آمنه هم قراردادشان را با راه‌آهن تمدید کردند و حمید هدایتی، امین متوسل‌زاده، بهادر عبدی و ایمان رزاقی‌راد هم با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راه آهن پیوسته بودند.

کد مطلب 1108333

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