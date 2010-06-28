گسترش امور شعر و ادب / اولین ماموریت محوله به معاون فرهنگی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع 3 مسئول سابق و معارفه 5 مسئول جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز دوشنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد و در سالن اجتماعات معاونت سینمایی این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر ارشاد البته به شرایط فعلی کشور هم نقبی زد و در ابتدای سخنانش با نقل گفتارهایی از حضرت علی (ع) گفت: گرفتاری امروز ما خواصی هستند که بصیرت لازم را ندارند یا بصیرت دارند و مرد میدان نیستند که پیام اصیل انقلاب را به گوش مردم برسانند.

دلیل برپایی همزمان 8 مراسم تودیع و معارفه

سیدمحمد حسینی که بعد ازهمه مسئولان جدید و قدیم این وزارتخانه پشت تریبون رفت "صرفه‌جویی در وقت و رسیدگی به امورات" را دلیل برپایی همزمان 8 مراسم تودیع و معارفه در این وزارتخانه دانست و در ادامه یک به یک و البته درباره همه این مسئولان چه آنها که مسئولیت را واگذار می‌کردند و چه آنها که مسئولیت جدید را می‌پذیرفتند سخن گفت.

وی ابتدا از هاشم داداش‌پور مدیرکل سابق حوزه وزارتی که کمتر از 9 ماه این مسئولیت را بر عهده داشت تشکر کرد و اصرار داداش‌پور را دلیل جدایی‌اش از این وزارتخانه عنوان و ابراز امیدواری کرد وی که به گفته حسینی "از سلامت نفس برخودار و مورد اعتماد و امین بود" در مسئولیتهای دیگر همکاری‌اش را با وزارت ارشاد ادامه دهد.

وزیر ارشاد همچنین از پرویز کرمی مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارشاد و معاون فرهنگی فعلی سازمان ملی جوانان قدردانی کرد و گفت: همین دیروز با تلاش او بود که بسیاری از امور فرهنگی سازمان ملی جوانان به وزارت ارشاد واگذار شد.

حسینی همچنین از محمدعلی منفرد که جایگزین کرمی در مدیرکلی روابط عمومی وزارت ارشاد هم شده است خواست در دوره‌ای که به گفته وی "اهتمام دولت به امور فرهنگی است" کارش را با جدیت آغاز کند و با قوت سابق ادامه دهد.

محمدعلی آذرشب هم که به عنوان مشاور وزیر ارشاد در امور بین‌الملل منصوب شده از تقدیرهای حسینی بی‌نصیب نماند. آشنایی با مسائل جهان اسلام و مراوده نزدیک با شخصیتهای بزرگ آن از جمله شاخصهایی بود که وزیر ارشاد برای آذرشب برشمرد و ابراز امیدواری کرد با این ظرفیتها وی بتواند به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز کمک کند.

حسینی همچنین در سخنانی برای موفقیت مجتبی سلطانی در سمت مشاور وزیر در امور جوانان آرزوی موفقیت کرد.

یحیی طالبیان قائم‌مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب و رئیس حوزه وزارتی هم مورد تقدیر سیدمحمد حسینی قرار گرفت و از او به عنوان "سنگ صبور" اهالی شعر و ادب نام برد و با ناکافی دانستن برنامه‌هایی مانند جشنواره شعر فجر و همایش شاعران ایران و جهان بر لزوم توسعه این فعالیتها توسط طالبیان تاکید کرد.

رضایت مسئولان استانها از برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب



وزیر ارشاد آخرین و البته بیشترین زمان سخنرانی‌اش را به بحث درباره تغییر معاون فرهنگی اختصاص داد. حسینی با اشاره به سابقه آشنایی‌ با محسن پرویز در انتشارات سروش که به اوایل دهه 80 برمی‌گشت برگزاری نمایشگاههای استانی را از بدعتهای زمان وی برشمرد که به گفته حسینی "رضایت مسئولان استانی را در پی داشته است".

حسینی برپایی مناسب نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را موفقیتی برای محسن پرویز ارزیابی کرد و همچنین تلاش وی را در تدوین ضوابط جدید نشر ستود و از آن به عنوان "محوری برای فعالیتهای آتی معاونت فرهنگی" یاد کرد.

دُری جریانهای فرهنگی را می شناسد

وزیر ارشاد درباره فرد جدید معرفی شده برای تصدی معاونت فرهنگی این وزارتخانه گفت: آقای بهمن دری فردی کتابشناس، جریان‌شناس و نویسنده‌شناس است و کافی است فقط نام نویسنده‌ای را به زبان بیاورید تا او زندگینامه‌اش را بیان ‌کند. این خیلی مهم است که کسی در معاونت فرهنگی باشد که جریانهای فرهنگی را بشناسد و در این مسیر نمی‌توان خیلی ساده‌نگر بود.

اولین ماموریت محوله به معاون فرهنگی جدید

حسینی از هماهنگی جدید با مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی و مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای مشورت‌دهی به معاونت فرهنگی خبر داد و در پایان فوری‌ترین کار دُری را تهیه مواد جلسه کارگروه کتاب دولت دانست و از وی خواست که هر چه زودتر این کار را انجام دهد.

پیش از سخنان وزیر ارشاد هر یک از مسئولان که معرفی یا تودیع می‌شدند سخنرانیهای کوتاهی داشتند. دکتر یحیی طالبیان قائم مقام وزیر در امور شعر و ادب و رئیس حوزه وزارتی نخستین کسی بود که پشت تریبون رفت.

وی با اشاره به قدمت شعر و ادب در ایران رمز جاودانگی آن را ریشه‌های الهی و دینی‌اش دانست و گفت: تا جایی که من اطلاع دارم ادبیات ما و ادبیات جهان سرشار از تکریم عشق و دوری از ریاکاری است.

قائم‌مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب جایگاه شعر و ادب را در فضای فرهنگی کشور خالی توصیف کرد و گفت: سفارش رئیس جمهور و توجه وزیر ارشاد به این سفارش شایسته قدردانی است.

طالبیان تجمیع و ساماندهی نهادهای حوزه شعر و ادب، ارتباط منسجم با کانونهای مرتبط، برگزاری همایشهای شعری میان شاعران مسلمان، حمایت مادی و معنوی از آثار فاخر شعری و تصحیح متون ادبی شعرای کهن و حمایت از چاپ آنها را از اولویتهای کاری خود خواند.

ورود به عرصه فرهنگ و خروج از آن دشوار است

پرویز کرمی مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارشاد و معاون فرهنگی فعلی سازمان ملی جوانان هم در سخنانی ورود به عرصه فرهنگ را دشوار و خروج از آن را دشوارتر توصیف کرد و ساختارمند کردن حوزه روابط عمومی را از موفقیتهای خود در دوره فعالیتش در وزارت ارشاد عنوان کرد.

محمدعلی آذرشب مشاور وزیر ارشاد در امور بین الملل هم با بیان اینکه با نگرانی به وزارت ارشاد آمده است ابراز امیدواری کرد بتواند "در خور شأن نظام جمهوری اسلامی و پیام عمیق، عظیم و انسانی آن" در وزارت ارشاد به فعالیت بپردازد.

پرویز یاداشتش را نخواند

محسن پرویز معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد هم که به هنگام رفتن پشت تریبون نوشته‌ای را همراه داشت با بیان اینکه "من به جز یک مرتبه از روی نوشته نخوانده‌ام"درعین حال گفت: من برای این جلسه از مدتی پیش یادداشتی آماده کرده بودم و در آن خاطره‌ای از جبهه آورده بودم اما چون می‌خواستم در آغاز کار آقای دُری حاشیه‌ای ایجاد نشود، از خواندن آن منصرف می‌شوم. وی همچنین از ارائه گزارشی از عملکردش در چهار سال تصدی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خودداری و برای بهمن دری در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد.

کار فرهنگی نیازمند روحیه جهادی است

بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد هم سخنانش را با این جمله آغاز کرد که "من برخلاف آقای پرویز می‌خواهم از روی نوشته مطلبم را ارائه کنم" و در ادامه با اشاره به سوابق مدیریتی‌اش بر لزوم داشتن "روحیه جهادی" برای انجام امور فرهنگی تاکید کرد و گفت: با روحیه کارمندی نمی‌توان انقلاب را به فرجام رساند و حرکت فرهنگی با بوروکراسی و تکنوکراسی نتیجه نخواهد داد.

وی افزود: تلاش انقلابی که مبتنی بر وظیفه و ماموریت کارمندی و روزمره‌ای باشد به جایی نمی رسد. ما اگر می‌خواهیم قله‌های پیشرفت را طی کنیم و فرهنگ جهادی و بسیجی را طی کنیم باید ترجمان فرهنگ ثقلین را پی بگیریم.

معاون فرهنگی جدید ارشاد با نقل فرازی از سخنان مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که "روحیه جهادی را چگونه باید پی گرفت؟" گفت: در جمهوری اسلامی هر جایی که قرار گرفته‌ای همان جا را مرکز بدانید و آگاه باشید که همه کارها متوجه شماست.

دُری همچنین با نقل گفته‌ای از دکتر محمود احمدی‌نژاد گفت: امروز کشور به فعالیت فرهنگی و محتوایی و فعالیتهایی که منجر به تقویت آرمانهای انقلاب می‌شود نیازمند است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفی جایگاه معاونت فرهنگی از طریق تدوین "منشور مطالبات فرهنگی" گفت: برخی از این مطالبات که در 20 محور خلاصه شده‌اند دغدغه مقام معظم رهبری و آقای احمدی‌نژاد است.

وی در ادامه نبود آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، کم‌کاری در ارائه مبانی فکری انقلاب، فقدان آثار قوی فرهنگی در زمینه مسائل اصلی انقلاب، کمبودهای فراوان درباره تاریخ جنگ و نبود مکانیسم پاسخگویی به خلاءهای محتوایی و تغذیه فکری مراجع فکری را از جمله این دغدغه‌ها برشمرد و گفت: کار ما حفظ ارزشها و جلوگیری از استحاله آنهاست.

در این مراسم علاوه بر مسئولان یادشده حمید شاه‌آبادی و جواد شمقدری معاونان هنری و سینمایی وزارت ارشاد، حجت الاسلام ادبی مدیرعامل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عموم و تعدادی دیگر از مسئولان ستادی وزارت ارشاد حضور داشتند.