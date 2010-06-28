سرانه فضاهای ورزشی استان کرمانشاه 62 صدم مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی گردانی بعداز ظهر دوشنبه در سفر یکروزه خود به سه شهرستان سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین و بررسی وضعیت ورزش در این شهرستانها اظهار داشت: هم اکنون 520 فضای ورزشی سرپوشیده و روباز در استان وجود دارد که بزودی به تعداد آنها افزوده خواهد شد.

گردانی با اشاره به اهمیت ورزش شهرستانها گفت: توسعه ورزش شهرستانها توسعه ورزش استان است و تربیت بدنی استان در این زمینه تمام تلاش و سعی خود را به کار برده است.

وی با شاره به اینکه در گذشته بیشتر شهرستانها از نظر داشتن سرانه فضاهای ورزش با مشکل مواجه بودند، اظهار داشت: امروز ورزش استان به لطف توجه دولت به مرحله ای رسیده است که از میانگین سرانه کشوری فراتر رفته است و امید است بزودی از مرز یک متر نیز عبور کند.

گردانی تصریح کرد: در بسیاری از شهرستانهای استان توسعه فضاهای ورزشی به حد مطلوب رسیده است و تلاش داریم در سال جاری بر تجهیز اماکن ورزشی سطح استان تمرکز نماییم.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه همچنین توسعه ورزش بانوان را یکی از اولویت های کاری تربیت بدنی عنوان و خاطرنشان کرد: بانوان ورزشکار باید در زمانهای تمرینی مناسب و بدون پرداخت هزینه فعالیتهای ورزشی خود را دنبال کنند.