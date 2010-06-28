خط انتقال گاز شهرستان طارم آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابولفضل سرایلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اتمام طرح 52 کیلومتری خط انتقال زنجان – طارم و انجام تزریق گاز با همکاری منطقه هشت عملیات، این خط انتقال، آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح که ‌یکی از مصوبات دور نخست سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان زنجان است 28 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است تا جمعیت بیش از 43 هزار و 900 نفری این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مندی شوند.

سرایلو اظهار داشت: به همت کارکنان و مهندسان توانمند شرکت گاز استان زنجان عملیات اجرایی این طرح در مدت قرار داد 750 روز به انجام رسید.

وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و تغییر شرایط جوی، آغاز عملیات اجرایی این طرح از دو مسیر ابتدا و انتهای خط انتقال، یکی از مهم ترین اقدامات شرکت گاز استان زنجان برای اتمام به موقع این طرح بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان عبور از رودخانه قزل اوزن، غلات چای و انجام کار اجرایی در ارتفاع دو هزار و 600 متری را به عنوان بزرگترین موانع موجود در اجرای خط انتقال 12 اینچ زنجان – طارم اعلام کرد و گفت: استفاده از 500 تن مواد منفجره برای هموار کردن مسیر صعب‌العبور طارم، انجام بیش از 3.5 میلیون متر مکعب عملیات جابجایی سنگ و خاک، انجام بیش از 90 درصد عملیات اجرایی در مسیر سنگلاخی(سنگی) در سه شیفت کاری از دیگر اقدامات سنگین برای اتمام به موقع طرح گاز رسانی به طارم بود.

سرایلو همچنین از اجرای خط تغذیه آب بر - گیلوان و آب بر چورزق که از خط انتقال 12 اینچ زنجان – طارم منشعب می شود خبر داد و تصریح کرد: با اتمام این طرح دو شهر آب‌بر و چورزق از توابع شهرستان طارم ، از نعمت گاز طبیعی خواهند شد.