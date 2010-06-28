کلنگ آغاز ساخت مسکن مهر در اراک به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه گفت: در اجرای مصوبات شورای مسکن استان و با عنایت به تقاضاهای مردم اراک مبنی بر اجرای پروژه‌های مسکن مهر در شهر اراک موضوع با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت و با تنظیم تفاهم‌نامه با شرکت پارس مسکن الوند، ساخت هزار و 500 واحد مسکن مهر در اراک به این شرکت واگذار شد.

مجید کیان ‌پور افزود: پیش‌ بینی می‌ شود این تعداد واحد مسکونی ظرف یک سال تکمیل و مورد بهره‌ برداری قرار گیرد.

وی زیر بنای کل این پروژه را 148 هزار متر مربع اعلام و تصریح کرد: متراژ هر واحد از 64 متر تا 82 متر است که میانگین آن 75 متر می‌باشد که ساخت فضاهای آموزشی، رفاهی و خدماتی در این منطقه پیش‌ بینی شده است.

رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان مرکزی افزود: این واحدهای مسکن مهر توسط انبوه سا با فناوری نوین صنعتی ساخته می ‌شود و تسهیلات 250 میلیون ریالی با سود هفت درصد به این پروژه تعلق خواهد گرفت و بعد از تکمیل به متقاضیان مسکن مهر در شهر اراک اختصاص خواهد یافت.

استاندار مرکزی نیز گفت: تا پایان سال جاری بر‌اساس برنامه زمان ‌بندی شده 10 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در استان مرکزی به بهره‌ برداری خواهد رسید.

علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد افزود: در قالب طرح مسکن مهر 11 هزار نفر در استان مرکزی ثبت ‌نام کرده ‌اند، که به دلیل احداث این واحدها در شهرک مهاجران و به دنبال آن کاهش تقاضا با رایزنی‌ های صورت گرفته با وزیر مسکن مقرر شد این مشکل با تدابیر اتخاذ شده بر طرف شود که ساخت تعدادی واحد در شهر اراک از جمله این اقدامات بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون یک هزار و 500 واحد در شهرهای مختلف استان به بهره‌برداری رسیده است و دو هزار واحد در سفر سوم هیئت دولت و 10 هزار واحد نیز تا پایان سال به بهره ‌برداری خواهند رسید.

استاندار مرکزی بیان داشت: با همت مسئولان و دستور وزیر سه هزار واحد در اراک، یک هزار و 600 واحد در مهاجران، 500 واحد در دلیجان، 500 واحد در ساوه و دو هزار واحد توسط وزارت دفاع در اراک برای بازنشستگان نیروهای مسلح احداث می‌ شود.

شعبانی ‌فرد ادامه داد: این طرح در شهرهای زیر 25 هزار نفر به صورت دو طبقه و گاها یک طبقه اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند ساخت و سازهای طرح مسکن مهر در کشور ظرف دو سال آینده مشکل مسکن در کشور برطرف شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکل کمبود فضاهای آموزشی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امکانات فضاهای آموزشی از محل اعتبارات دولتی ساخته خواهند شد و ساخت مسجد، واحدهای تجاری، مبلمان شهری، فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی بر اساس بودجه و طبق دستورالعمل و مصوبه هیئت وزیران در دستور کار است که با هم پیش می ‌روند.