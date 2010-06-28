رشته دستیاری بیهوشی در بیمارستان امام (ره) ساری راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جان بابایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده این رشته تخصصی با جذب دستیار بیهوشی راه اندازی خواهد شد .

انوشیروان محسنی بندپی، نائب رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نوشهر و چالوس از تشکیل شورای سلامت امنیت غذایی در کشور خبر داد.

وی افزود: موضوع ارتقا عدالت در سلامت در مجلس در حال انجام بوده و سامانه خدمات همگانی سلامت با محوریت مراقبت های اولیه بهداشتی ، پزشک خانواده ، نظام پزشکی، نظام ارجاع ، سطح بندی خدمات و هیئت امنایی بودن واحدهای ارائه دهنده خدمات با دو تبصره مبنی برممنوعیت هرگونه پرداخت از منابع عمومی و بیمه های سلامت در خارج از سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و مجاز نبودن شاغلین دولتی حرفه های سلامت به ارائه خدمات سرپایی و بستری در بخش خصوصی در حال بررسی است.

خانی، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی در گزارشی از این دانشکده برای هیئت رئیسه ارائه و با بیان مشکلات این دانشکده خواستار بررسی و ارائه راهکار از سوی هیئت رئیسه شد.

وی افزود : دانشکده پرستاری مامایی دارای 400 دانشجو 22 هیئت علمی است که هشت نفر به عنوان مربی که هشت نفر از آنان در حال تحصیل در مقطع پی اچ دی هستند.

وی با پیشنهاد راه اندازی بخش زایمان فیزیولوژی افزود: با توجه به آماده بودن فضای این بخش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری دانشکده پرستاری مامایی آمادگی فعال کردن این بخش را دارد.

وی افزود: با فعال شدن این بخش علاوه بر کاهش آمار سزارین، روش زایمان فیزیولوژی از عوارض کمتری نیز برخوردار است.