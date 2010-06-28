مجموعه "به جرم شعر" از نظر عاطفی بسیار صادقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر "به جرم شعر" سروده علی حاجتیان عصر روز گذشته یکشنبه با حضور شاعران و منتقدانی چون اسماعیل امینی، سعید بیابانکی و محمود حبیبی کسبی و شاعر مجموعه در محل فروشگاه انتشارات سوره مهر برگزار شد.

امینی در این نشست گفت: زبان مجموعه "به جرم شعر" چیزی میان فخامت زبان رسمی و زبان معمول و معیار است اما از آنجا که عینیت را در شعر می‌دانم ذهنیت‌گرایی شاعر را نمی‌پسندم. شاعر بیت آغازین را با عینیت‌گرایی آغاز می‌کند و به ذهنیت و تخیلات شاعرانه می‌رساند.

این منتقد گفت: از آن جا که گسست احوال معنوی و واقعی انسان زیاد شده این اتفاق در شعر هم افتاده و قابل انکار نیست که این نگاه ریشه در مسیحیت داشته و هیچ ارتباطی با فرهنگ اسلامی ندارد.

وی در پایان سخنانش گفت: شاعر جسارت طبع آزمایی در وزنهای مختلف را داشته و در ترکیب‌سازیها نیز جسارت خود را نشان داده است.

بیابانکی دیگر منتقد حاضر در این نشست در پاسخ به گفته امینی درباره جسارت حاجتیان در این مجموعه گفت: غزلهای "به جرم شعر" تقریبا در یک حال و هوا هستند و مجموعه را دچار نوعی همواری و همگونی کرده‌اند در حالی که شعر نیاز به تکانه‌هایی دارد که جایش در این کتاب خالی است پس معتقدم شاعر جسارت لازم را نداشته است.

وی در پایان گفت: برخی مجموعه‌هایی که فاقد ارزش شعری هستند مجوز چاپ می گیرند در حالی که قانون نشر باید کمک کند تا کتابهای شعری که مجوز نشر می گیرند به معنای واقعی شعر باشند و ارزش انتشار داشته باشند.