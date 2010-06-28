یک کارگزار نیمی از معاملات بورس را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش خرید و فروش 87 کارگزار فعال در بورس در سه ماهه نخست امسال به بیش از 63 هزار و 872 میلیارد ریال رسید که در قالب معاملات خرد و بلوک، سهام ترجیحی، رد دیون دولت، جوایز صادراتی و سهام عدالت انجام شد.

مدیریت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: کارگزاری بانک ملت در بهار امسال حدود نیمی از ارزش کل معاملات بورس تهران را به خود اختصاص داد.

این شرکت کارگزاری در سه ماهه نخست سال 89 به دلیل واگذاری سهام عدالت ومعاملات بانک ملت توانست 78/47 درصد ارزش کل معاملات را کسب کند.

ارزش خرید و فروش 87 کارگزار فعال در بورس در سه ماهه نخست امسال، بیش از 63 هزار و 872 میلیارد ریال اعلام شده که درقالب معاملات خرد و بلوک، سهام ترجیحی، رد دیون دولت، جوایز صادراتی و سهام عدالت انجام شده است.

شرکتهای کارگزاری مفید و بانک ملی ایران نیز به ترتیب با 01/5 و 46/2 درصد در رتبه های دوم و سوم بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

شرکت کارگزاری امین آوید با 18/2 درصد، حافظ 17/2 درصد، بانک صادرات با 96/1 درصد، تامین سرمایه نوین 85/1 درصد، سرمایه گذاری ملی ایران 66/1 درصد، آگاه با 44/1 درصد و نهایت نگر با 34/1 درصد در مکان های سوم تا دهم این فهرست جای دارند.

شرکت‌های معین سهم و جهان سهم با شش صدم درصد، برهان سهند با پنج صدم درصد و آریا بورس با چهار صدم درصد در انتهای جدول ارزش معاملات کارگزاران در بهار امسال ایستادند.