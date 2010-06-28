به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه علومی ریشهها و بنیان طنز را در آثار نویسندگانی چون جلال آل احمد، محمدعلی جمالزاده و دیگر طنزپردازان معاصر بررسی میکند.
دفتر طنز حوزه هنری هفتمین دوره از کارگاه "اسرار و ابزار طنزپردازی" را با رویکرد بررسی قصههای فکاهی در فرهنگ مردم ایران را برگزار میکند.
محمد علی علومی نویسنده و منتقد است وعلاوه بر فعالیتهای مطبوعاتی چندین رمان طنز نیز در کارنامه خود دارد که از میان آنها میتوان به "شاهنشاه در کوچه ی دلگشا" و"من نوکر صدامم" اشاره کرد.
کارگاه "اسرار و ابزار طنزپردازی" ساعت 17 در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری واقع در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه برگزار میشود.
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