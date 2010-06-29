به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه صادقی افزود: در برنامه هایی که برای مشاوره به دانشجویان علوم پزشکی در نظر گرفته شده از متخصصان مذهبی بهداشت روان استفاده شده است.

وی یادآور شد: این متخصصان در تدوین این برنامه ها و ارائه آن به دانشجویان از رویکرد دینی بهره برده اند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت همچنین با اشاره به پایان آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان جدید الورود دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: آموزش مهارتهای زندگی به این گروه از دانشجویان انجام شد.

صادقی اضافه کرد: آموزش مهارتهای زندگی هر ساله توسط مربیان مهارتهای زندگی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور با هماهنگی معاونتهای آموزشی در جهت پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای روانی - اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت روانی دانشجویان برگزار می شود.

وی افزود: در برخی از دانشگاهها آموزش مهارتهای زندگی به صورت واحد درسی نظری و عملی ارائه می شود و در سال تحصیلی آینده نیز ادارات مشاوره جهت ارائه خدمات آموزشی و روانشناختی آموزشهای لازم را ارائه خواهند کرد.