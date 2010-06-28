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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

خسروی خبر داد:

انجام ترانزیت ارتباطات بین الملل از طریق 20 درگاه/ ایران هاب منطقه می شود

انجام ترانزیت ارتباطات بین الملل از طریق 20 درگاه/ ایران هاب منطقه می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تصویب انجام ترانزیت ترافیک ارتباطات بین الملل از طریق 20 درگاه بین الملل خبر داد و گفت: این نقاط در مرزهای آبی و خاکی واقع شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با بیان اینکه پیشنهاد اولیه برای ترانزیت ترافیک در 20 نقطه بین الملل که در مرزهای آبی و خاکی واقع شده اند تدوین شده است افزود: تلاش براین است که ارتباطات بین الملل سیستماتیک شود برهمین اساس کمیته ای تحت عنوان کمیته بین الملل تشکیل شده که یکی از برنامه های مهم این کمیته مشخص شدن درگاه های بین الملل و طراحی ماتریس ترافیکی آن است.

وی ادامه داد: در مرحله بعد این درگاه ها را بر اساس پیش بینی ترافیکی از شرق و غرب، شمال و جنوب کشورمان به یکدیگر وصل می کنیم تا با توجه به موقعیت جغرافیایی ارزشمندی که کشورمان دارد امکان ترانزیت ارتباطات و کسب درآمد بالا از این طریق فراهم شود و این اقدام مقدمه ای برای هاب شدن کشورمان در منطقه است.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از راه اندازی مسیر پشتیبان جدید از شمال کشور برای اینترنت استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی با هدف افزایش ظرفیت و قابلیت دسترسی خبر داد.
 
غلامرضا شیدایی گفت: هم اکنون اینترنت این سه استان از طریق مسیر تهران – مشهد تامین می شود و در صورت اختلال در این مسیر، اینترنت استانهای یاد شده از مسیر جدید در شمال کشور برقرار می شود.
 
وی افزود: هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت 48 لینک STM1 برای استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی تامین می کند که 16 لینکSTM1 از این ظرفیت از طریق مسیر تهران - مشهد تامین می شود.
کد مطلب 1108369

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