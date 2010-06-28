دانشگاهها برای نظام کادرسازی کنند/ هیئتهای امنا بر متون درسی نظارت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در نشست اعضای هیئت امنای دانشگاه الزهرا (س) مهمترین وظیفه هیئتهای امنای دانشگاهها را سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان برای دانشگاهها دانست تا بدین وسیله دانشگاهها در راستای اهداف نظام و در مسیر انقلاب و رهبری حرکت کنند.

وی با بیان اینکه هیئتهای امنا باید به مسیر حرکت دانشگاهها نظارت کنند گفت: هیئتهای امنای دانشگاهها باید روند امور در دانشگاهها را رصد کنند و بر حرکت دانشگاهها در مسیر آرمانخواهی، گسترش اخلاق اسلامی و آموزش علم توام با ایمان نظارت کنند.

وزیر علوم اظهار داشت: پرداختن به مسائل مالی، بودجه و امور پرسنلی نیز طبق قانون از وظایف هیئتهای امنا است اما روشن است که اگر از وقت و ظرفیت شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و مدیران اجرایی عضو هیئت های امنا صرفاً در این حوزه محدود استفاده شود حتماً از این همه ظرفیت فکری استفاده بهینه صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: اعضای هیئتهای امنای دانشگاهها باید در جریان جذب اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها باشند که آیا افرادی که جذب می شوند در مسیر خواسته های انقلاب و رهبری هستند.

دانشجو با بیان اینکه هیئتهای امنا لازم است بر متونی که در دانشگاهها تدریس می شود نیز نظارت داشته باشند گفت: اساتید و متون درسی ارکان و ابزارهای تعلیم و تربیت در دانشگاهها هستند بنابراین باید دقت شود این ارکان و ابزارها در مسیری باشند که خروجی مورد نظر در جامعه اسلامی حاصل شود یعنی انسان دینمدار و متخصص تحویل جامعه داده شود.

وی اضافه کرد: در دانشگاهها باید برای نظام جمهوری اسلامی کادر سازی شود لذا از هرگونه نگاه جناحی و حزبی باید جداً پرهیز کرد و اگر در هر دانشگاهی چه دولتی و چه غیرانتفاعی نگاه جناحی یا حزبی حاکم شود، چنین مسئله ای به ضرر و زیان کشور و آفت بزرگی برای آموزش عالی خواهد بود.

وزیر علوم دانشگاه را محل تعلیم و تربیت دانست و گفت: به فرمایش امام خمینی (ره) تربیت بر تعلیم مقدم است و دانشگاهها باید به این نکته اساسی توجه کنند که تفاوت اصلی دانشگاههای ما با دانشگاهای غرب در همین است و چنانچه دانشگاهها به تربیت انسان آرمانخواه مدنظر اسلام نپردازند، اگر بالاترین سطوح دانش نیز حاصل شود و کلیه مشکلات عمرانی و رفاهی را نیز حل کنند در انجام تکلیف و وظیفه موفق عمل نکرده اند.

وی گفت: دانشگاهها بخش مجزای از جامعه و نظام جمهوری اسلامی نیستند و باید در چارچوب اهداف و سیاستهای کلی کشور و خواست مردم حرکت کنند و نظام حق دارد ضمن احترام به استقلال دانشگاهها در دانشگاهها اعمال حاکمیت کند و هرگاه دانشگاهی از مسیر مورد نظر مردم مسلمان و انقلابی ایران منحرف شود با اعمال حاکمیت آن را در مسیر صحیح علم توأم با دین قرار دهد که این اعمال حاکمیت می تواند از طریق اعضای هیئتهای امنا نیز صورت گیرد.

دانشجو افزود: دانشگاهها جایگاه تربیت نسل جدید و محل تامین نیروهای انسانی مجموعه دستگاههای اجرایی کشور هستند لذا به علت همین تاثیرگذاری زیاد اعضای هیئت امنا و ستاد وزارت علوم باید بر دانشگاهها اعمال نظارت داشته باشد.