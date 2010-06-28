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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

اعضای جدید شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شدند

اعضای جدید شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شدند

در پی برگزاری نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین در سوم تیرماه اعضای جدید شورای مرکزی این جمعیت از میان 48 داوطلب عضویت در شورای مرکزی بعد از شمارش آرا و بررسی اعتراضات انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این اعضا به ترتیب حروف الفبا  به این شرح است : غلامحسین امیری، مهدی اسماعیلی، محمدرضا باهنر، اتابک جعفری، علیرضا جوانمردی، تورج حاج رحیمیان، رسول حامدیان، صاحد حجتی، علیرضا خجسته پور، غلامحسین رضوانی، محمد علی شایسته نیا، حسن غفوری فرد، محمد جعفر خلفی، حمیدرضا فولادگر، جبار کوچکی نژاد ، محمد ناظمی اردکانی، سید مرتضی نبوی، احمد نیک فر، بهادر ولی زاده و سید محسن یحیوی  .

این اعضا 20 عضو اصلی شورای مرکزی هستند و اعضای علی البدل نیز شامل علی بحرینی، سید محسن بهفر، سید محمد کریمی، محمدمهدی مفتح و سید مصطفی میریان است.

در این کنگره همچنین با اصلاح اساسنامه جامعه اسلامی مهندسین در چند بند موافقت شد.

انتخاب دبیر کل و قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین نیز براساس روال همیشگی در اولین جلسه شورای مرکزی این جمعیت که پیش بینی می شود هفته آینده برگزار شود انجام می شود.

کد مطلب 1108384

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