عدم برنامه ریزی آفت جلسات شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر دوشنبه در گردهمایی اعضای شوراهای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه همچنین نوآوری، خلاقیت و دوری از تکرار ضروریات اجرای برنامه های فرهنگی هستند، افزود: به طرحهای فرهنگی ابتکاری و خلاقانه اعتبارات خاصی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به فعال تر شدن جلسات شوراهای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی طی ماه های اخیر، اظهار داشت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی دین، مردم و رهبری و بقا نظام نیز بر تقویت این شاخص ها استوار بوده که توجه به تقویت باورهای دینی مردم در جامعه باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به زندگی مسالمت آمیز اقوام و ادیان مختلف در این استان، بیان داشت: باید با برنامه ریزی از این ظرفیت بی بدیل در راستای پیشرفت، عمران و آبادانی استان تلاش شود.

جلال زاده در ادامه خاطر نشان کرد: سال همت و کار مضاعف یک تصمیم بزرگ برای توسعه و آبادانی کشور است که همه باید در جهت اعتلای ایران اسلامی در تمامی زمینه های فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی حرکت کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت این شورا گفت: از سال 86 تا کنون یک هزار مصوبه در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان به تصویب رسیده که تا کنون 81 درصد این مصوبات اجرایی شده است .

حجت الاسلام محمد باقرکریمی افزود: شهرستان های شاهیندژ، سردشت، خوی و تکاب از نظر برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی استان رتبه های برتر را کسب کرده اند.

ائمه جمعه و فرمانداران شهرستانهای استان هم در ادامه این گردهمایی یک روزه گزارشی از روند فعالیت های این شورا در حوزه های عملکردی خود ارائه کردند.