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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

مجله الکترونیکی "آلبالو" به بازار می‌آید

موسسه رسانه‌های تصویری برای نخستین بار و همزمان با تابستان با همکاری شرکت آریا رسان رایان مجله الکترونیکی کودک و نوجوان را با عنوان "آلبالو" عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله الکترونیکی که در قالب دی وی دی عرضه می‌شود شامل بخشهای گوناگونی مثل آلبوم عکس، کاردستی، تست هوش، کارتونهای سینمایی و آموزشی، بازی‌های آموزشی، لطیفه و ضرب المثل، رنگ آمیزی و نقاشی،قصه شب و... است.

این مجله الکترونیکی قابل بهره گیری برای خانواده ها در زمینه هایی از جمله دکوراسیون اتاق کودک، پزشک کودک، تغذیه کودک، پوشاک کودک، دانستنیهای دوران کودکی و... خواهد بود.

مجله الکترونیکی کودک و نوجوان در راستای احترام به حقوق مخاطبان شبکه نمایش خانگی با قیمت ویژه 1500 تومان توسط موسسه رسانه های تصویری به زودی عرضه می‌شود. موسسه رسانه های تصویری در نظر دارد مجله الکترونیکی با محور خانواده، جوان و... عرضه کند.
 

کد مطلب 1108388

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