محاصره غزه کاهش نیافته است/ اثبات ادعای دروغین رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته مردمی مبارزه با محاصره غزه، بررسی این کمیته فلسطینی (که مقر آن در غزه قرار دارد) نشان می دهد دو گذرگاه از 4 گذرگاه اصلی ورودی به غزه در یک هفته اخیر کاملا بسته بوده است. یکی از آنها تنها دو روز و چهارمی نیز به صورت جزئی طی یک هفته اخیر باز بوده است.

برخی منابع همچنین اعلام کرده اند در یک هفته اخیر حتی سختگیری های رژیم صهیونیستی در قبال عبور و مرور کالاهای اساسی به غزه بیشتر شده است.

"جمال الخضری" رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره نوار غزه در این باره می گوید: نتایج این گزارش حاکی از دروغ گویی و فریب افکار عمومی جهان توسط اشغالگران اسرائیلی است.

وی تاکید کرد: کاهش شدت محاصره غزه مسئله ای صرفا رسانه ای است و در واقع مسئله ای با این عنوان هرگز در روزهای اخیر عملی نشده است.

تبیین 4 راهکار عملی پایان محاصره غزه

الخضری در ادامه با تاکید بر ضرورت ادامه فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به محاصره غزه، خواستار ادامه انتفاضه کشتی ها در این راستا شد.

رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره نوار غزه تصریح کرد: البته محاصره غزه تنها با تحقق چهار خواست اصلی فلسطینیان رفع خواهد شد.

وی در تشریح این چهار خواسته اعلام کرد: بازگشایی تمام گذرگاه های تجاری غزه، ارائه مجوزهای لازم برای عبور کالا، بازگشایی یک گذرگاه امن بین غزه و کرانه باختری و در نهایت ایجاد یک گذرگاه آبی (دریایی) برای غزه با نظارت اتحادیه اروپا، چهار خواسته فلسطینیان است.