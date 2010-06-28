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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

سازمان بیمه خدمات درمانی/

مطالبات پزشکان و داروخانه های تهران تا پایان بهمن سال گذشته پرداخت شد

مطالبات پزشکان و داروخانه های تهران تا پایان بهمن سال گذشته پرداخت شد

سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرد تمامی مطالبات مربوط به پزشکان و داروخانه های استان تهران تا پایان بهمن ماه سال 1388 به طور کامل پرداخت شده و در صورت ارسال به موقع اسناد و مدارک هیچ تاخیری در پرداخت مطالبات پزشکان و داروخانه ها به وجود نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه خدمات درمانی، تا کنون پرداختهای این سازمان با توجه به ارائه اسناد ارسالی از سوی پزشکان در استان تهران تا پایان بهمن ماه 1388 به طور کامل پرداخت شده و اسناد مربوط به اسفندماه 1388 آنان نیز در حال پرداخت است.

همچنین تمامی مطالبات ارسالی داروخانه ها نیز تا پایان بهمن ماه 1388پرداخت شده و مطالبات مربوط به اسناد اسفند ماه که به تازگی ارسال شده بعد از بررسی تا پایان ماه جاری پرداخت می شود.

این سازمان اعلام کرده اسناد و مدارک مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی که معمولاً با تاخیر ارسال می شود زمان لازم برای رسیدگی و به تبع آن پرداخت مطالبات را با مشکل مواجه می کند اما در صورتی که اسناد و مدارک مالی در زمان مقرر به سازمان بیمه خدمات درمانی ارسال شود هیچ تاخیری در پرداخت مطالبات موسسات و مراکز طرف قرارداد به وجود نمی آید.
 

کد مطلب 1108391

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