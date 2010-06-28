به گزارش خبرگزاری مهر، قبادی درباره شخصیت کتابش توضیح داد: احدی سالهای 60 تا 69 را در اسارت نیروهای بعثی عراق گذارنده است و با وجود سن پایین توانسته در روزهای اسارتش نقشی پررنگی در اردوگاههای دشمن ایفا کند به نحوی که می‌توان وی را یکی از مدیران اسرا در اردوگاههای دشمن بعثی دانست.

نویسنده "پاسیاد پسر خاک" ادامه داد: کتاب خاطرات این آزاده را به زودی به پایان می‌رسانم و برای چاپ به انتشارات سوره مهر خواهم سپرد.

وی افزود: خاطرات اسرای دیگر را نیز جمع‌آوری کرده‌ام که به مرور و پس از اتمام نگارش منتشر خواهند شد.

محمد قبادی که پیش از این نیز خاطرات مرحوم بهجتی امام جمعه شهرستان اردکان یزد را به نگارش در آورده هم اکنون در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری مشغول فعالیت است.







