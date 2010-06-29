محمد مهدی نژاد نوری در حاشیه مراسم بازدید از پژوهشگاه مواد و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از سوی وزارت علوم دنبال می شود که این امر در ارتقای سطح علمی تاثیر فراوانی دارد و بسیاری از مشکلات را از میان برمی دارد.

وی ادامه داد: همه استانها باید پارک علم و فناوری داشته باشند که این امر با هماهنگی با استانداری ها انجام خواهد شد ضمن اینکه باید به یاد داشته باشیم که وجود پارک فناوری در یک منطقه و استان بر پتانسیلهای علمی آن منطقه می افزاید.

این مسئول بیان کرد: به دلیل اهمیت این امر، اولین پارک علم و فناوری استان مازندران راه اندازی می شود البته ممکن است به بهره وری لازم رسیدن این پارک مدتی به طول انجامد که امیدواریم این زمان کوتاه باشد.

وی عنوان کرد: به این ترتیب، مدتی طول می کشد که پارک یادشده کامل و قابل استفاده شود ضمن اینکه لازم است در برپایی اینگونه پارکها همه موارد مورد نیاز در نظر گرفته شود تا پارک احداث شده از بهره وری کافی و بالایی برخوردار باشد و بتواند بسیاری از نیازها را پاسخ دهد.

اینگونه پارکها مرکز استقرار شرکتهای دانش بنیان هستند

این مسئول اظهار داشت: اینگونه پارکها مرکز استقرار شرکتهای دانش بنیان هستند البته مدیریت کلی پارک، دولتی است اما شرکتهای یادشده خصوصی هستند.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی 23 پارک علم و فناوری و مرکز رشد در کشور داریم که از این تعداد، 11 محل، پارک و 12 محل نیز مرکز رشد هستند ضمن اینکه باید به یاد داشته باشیم اینگونه مراکز از مهمترین پتانسیلهای رشد علمی هستند و وجود آنها می تواند زمینه ساز رشد علمی بیشتر باشد.

نژادنوری اضافه کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که ارتباط بیشتری میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی شکل گیرد و این دو بتوانند از نتایج تحقیقات یکدیگر به بهترین نحو استفاده کنند و شاهد موازی کاری کمتری باشیم.

دانشجویان باید بتوانند از امکانات و تجهیزات تحقیقاتی مراکز پژوهشی استفاده کنند

وی یادآور شد: به عنوان مثال لازم است شرایطی فراهم شود که دانشجویان بتوانند از امکانات و تجهیزات تحقیقاتی مراکز پژوهشی استفاده کنند زیرا این امر هزینه ها را کاهش می دهد و در نهایت موجب افزایش کمی و ارتقای کیفی تعامل و همکاری ها خواهد شد.

این مسئول افزود: ممکن است برخی از امکانات و تجهیزات تحقیقاتی که در مراکز پژوهشی وجود دارد، در برهه خاصی از زمان، کمتر مورد نیاز این مراکز باشد و آنها کمتر به این تجیهزات نیاز داشته باشند درحالیکه این مراکز می توانند امکان استفاده دانشجویان از تجهیزات یادشده را فراهم کنند.