20 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در پژوهشگاه مواد ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر توفیق بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم بازدید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران افزود: می توان گفت که این 20 دستگاه آبگرمکن به عنوان نمونه تولید شده و در صورت امکان به تولید انبوه نیز خواهد رسید که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: استفاده از این آبگرمن هزینه ها را کاهش می دهد زیرا به کمک این دستگاه می توانیم از انرژی خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز آبگرمکن استفاده کنیم و این امر از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است.

تجاری سازی استفاده از انرژی خورشیدی با جدیت دنبال شود

این مسئول بیان کرد: تجاری سازی استفاده از انرژی خورشیدی با جدیت دنبال شود ضمن اینکه افزایش راندمان مربوطه و ممیزی انرژی نیز موضوع بسیار مهمی است که باید به آن پرداخت شود و اقدامات لازم در این راستا انجام گیرد.

توفیق بیان کرد: زمینه های تولید چراغهای خورشیدی در این پژوهشگاه فراهم شده که باید از این ظرفیت به دست آمده بهره مند شویم.

وی افزود: در پژوهشگاه مواد و انرژی موفق شدیم که از خورشید، چند نوع انرژی بگیریم که یکی از آنها مربوط به روشنایی چراغها است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار خوبی در پژوشگاه ما انجام می شود فقط کافیست در این خصوص اطلاع رسانی ها افزایش یابد و نتیجه تحقیقات به خارج از پژوهشگاه نیز منعکس شود تا همه از این امور مطلع شوند.

در پژوهشگاه مواد و انرژی روی سرامیکهای صنعتی و تخصصی کار می کنیم

توفیق اضافه کرد: در پژوهشگاه مواد و انرژی روی سرامیکهای صنعتی و تخصصی کار می کنیم البته قادر به حل مشکلات فنی سرامیک تولید انبوه و خانگی نیز خواهیم بود که امیدواریم این اقدام، گام موثری در جهت کاهش مشکلات سرامیک در کشور باشد.

وی اظهار داشت: بخشی از مشکلات سرامیکهای تولید داخل برطرف شده که از میان این مشکلات می توانیم به ترک خوردگی سرامیکها اشاره کنیم ضمن اینکه پژوهشگاه مواد و انرژی در زمینه حل اینگونه مشکلات تاثیر قابل توجهی داشته است.