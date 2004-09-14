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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۹:۳۵

بنا بر نتايج يك تحقيق مشخص شد :

رژيم غذايي مادر قبل از بارداري مانع سرطان خون در كودكان مي شود

يافته هاي يك پژوهش جديد بيانگر اين است كه خوردن مقدار زيادي سبزي ، ميوه و پروتئين قبل از بارداري ممكن است خطر به دنيا آمدن كودك مبتلا به سرطان خون را كاهش دهد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در اين پژوهش رژيم غذايي يگ گروه 138 نفري از زنان كه فرزندان آنها مبتلا به سرطان بودند با گروه ديگري كه فرزنداني سالم داشتند به مدت 12 ماه قبل از بارداري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه مصرف مقدار زيادي سبزيجات ، ميوه و غذاهاي پروتئين دار موجب كاهش ميزان احتمال سرطان خون در كودكان دسته دوم شده است.

اين نتايج مشخص كرد مصرف پروتئين و خوردن گوشت ، حبوبات، هويج ، ماهي و حتي آجيل توسط زنان پيش از بارداري از اهميت زيادي برخوردار است.

شايان ذكر است كه سرطان خون در بين كودكان امريكايي بسيار رايج بوده  و در نيم قرن گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرده است.

بنا بر اين گزارش اين اولين باري است كه پژوهشگران ، تحقيقي نظام دار را درباره رژيم غذايي زنان و ارتباط آن با سرطان خون در كودكان انجام مي دهند .

کد مطلب 110840

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