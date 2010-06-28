هشدار بانک مرکزی به بانکها درباره قبول عاملیت انتشار اوراق مشارکت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها آمده است: نظر به اینکه در برخی موارد گزارش ای توجیهی فنی- مالی ارسالی برخی از بانکها جهت قبول عاملیت انتشار اوراق مشارکت فاقد استانداردهای لازم جهت بررسی است، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات مربوط به این گونه گزارشها قبلا به شکل مطلوب از سوی آن بانک بررسی و مورد تایید قرار گرفته و سپس طی گزارش جداگانه ای در سربرگ آن بانک جهت بررسی و اظهارنظر به بانک مرکزی ارسال گردد.

ضمنا اطلاعات مندرج در گزارش های ارسالی باید شامل لیست پیوست باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق گزارش های ارسالی جهت اصلاح به بانک عامل عودت داده خواهد شد.

1- مستندات مربوط به اخذ وثایق از ناشر

2- مشخصات طرح شامل

1-2- موضوع، هدف و محل اجرای طرح

2-2- عمر مفید، زمان شروع و خاتمه طرح

3-2- محصولات تولیدی

3- برآورد میزان سرمایه گذاری لازم برای اجرای طرح (ارزی ریالی )

4- نحوه تامین مالی ( به همراه زمانبندی تامین مالی)

1-4- منابع داخلی

2-4- منابع اوراق مشارکت

3-4- استفاده از تسهیلات بانکی

4-4- سایر منابع

5- نرخ بازده داخلی طرح به همراه NPV (با محاسبات مربوط)

6- ارزش افزوده طرح

7- نقطه سر به سر

8- درصد پیشرفت فیزیکی طرح

9- دوره برگشت:

1-9- کل سرمایه گذاری

2-9- تسهیلات اعطایی

10- مانده بدهی متقاضی انتشار اوراق مشارکت (معوق و جاری)

11- قیمت تمام شده طرح در وضعیت فعلی

12- پیش بینی سود و زیان طرح

13- تحلیل حساسیت

14- صورت منابع و مصارف طرح ( صورت جریانات نقدی )

15- میانگین نرخ تامین مالی ( تسهیلات + اوراق)

16- سایر توضیحات ضروری