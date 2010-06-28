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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

پرداخت 731 میلیارد ریال مستمری به افراد تحت پوشش کمیته امداد خراسان رضوی

پرداخت 731 میلیارد ریال مستمری به افراد تحت پوشش کمیته امداد خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: سال گذشته 731 میلیارد و 672 میلیون ریال در قالب مستمری به 158 هزار و 655 خانوار پرداخت شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا محسنی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته 731 میلیارد و 672 میلیون ریال در قالب مستمری به 158 هزار و 655 خانوار پرداخت شده است.

رئیس اداره حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: همچنین در سال گذشته بیش از 14 میلیارد و 126 میلیون ریال کمک موردی به 5 هزار و 168 نفر از مددجویان و نیازمندان غیرمددجوی مراجعه‌کننده پرداخت شد.

محسنی خاطر نشان کرد: در بحث حمایت از دانش‌آموزان بابت تامین پوشاک 52 هزار دانش‌آموز در استان بیش از 11 میلیارد و 284 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس اداره حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر 54 درصد جمعیت زیر پوشش این نهاد در استان را روستاییان تشکیل می‌دهند گفت: هم اکنون 160 هزار و 562 خانوار در استان زیر پوشش این نهاد قرار دارند.

محسنی با بیان اینکه حمایت‌ها از مددجویان روستایی و شهری یکسان است تصریح کرد: 73 هزار و 418 خانوار معادل 46 درصد مددجویان شهری و 87 هزار و 144 خانوار معادل 54 درصد را مددجویان روستایی تشکیل می‌دهند.

 
کد مطلب 1108401

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