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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

قرار داد "لطفا مزاحم نشوید" و "چراغ قرمز" ثبت شد

قرار داد "لطفا مزاحم نشوید" و "چراغ قرمز" ثبت شد

قرارداد فیلمهای سینمایی "لطفا مزاحم نشوید" محسن عبدالوهاب و "چراغ قرمز" علی غفاری در شورای صنفی نمایش ثبت شد.

علی سرتیپی سخنگوی شورای صنفی نمایش دراین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم "لج و لجبازی" مهدی برقعی از چهارشنبه این هفته جایگزین "ازدواج در وقت اضافه" سعید سهیلی می‌شود. همچنین قرارداد فیلمهای "لطفا مزاحم نشوید" محسن عبدالوهاب و چراغ قرمز علی غفاری درگروه آزادی ثبت شد که پس از اکران "فاصله" کامران قدکچیان به ترتیب در نوبت اکران قرار می‌گیرند.

وی افزود: اکران فیلم "طلا و مس" به دلیل پایین نیامدن کف فروش تا هفته دیگر ادامه دارد و فیلم "چهل سالگی" پس از پایین آمدن کف فروش اکران عمومی می‌شود.

سرتیپی در ارتباط با طرح جدول‌بندی اکران گفت: اعضای شورا از این طرح اطلاعی نداشتند ولی قرار است آخر هفته جلسه‌ای با آقای سجادپور برگزار کنیم تا در جریان این موضوع قرار بگیریم.  

کد مطلب 1108403

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