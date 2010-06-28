قرار داد "لطفا مزاحم نشوید" و "چراغ قرمز" ثبت شد

علی سرتیپی سخنگوی شورای صنفی نمایش دراین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم "لج و لجبازی" مهدی برقعی از چهارشنبه این هفته جایگزین "ازدواج در وقت اضافه" سعید سهیلی میشود. همچنین قرارداد فیلمهای "لطفا مزاحم نشوید" محسن عبدالوهاب و چراغ قرمز علی غفاری درگروه آزادی ثبت شد که پس از اکران "فاصله" کامران قدکچیان به ترتیب در نوبت اکران قرار میگیرند.
وی افزود: اکران فیلم "طلا و مس" به دلیل پایین نیامدن کف فروش تا هفته دیگر ادامه دارد و فیلم "چهل سالگی" پس از پایین آمدن کف فروش اکران عمومی میشود.
سرتیپی در ارتباط با طرح جدولبندی اکران گفت: اعضای شورا از این طرح اطلاعی نداشتند ولی قرار است آخر هفته جلسهای با آقای سجادپور برگزار کنیم تا در جریان این موضوع قرار بگیریم.
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