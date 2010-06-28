فراخوان اولین جشنواره قصه گویی امام رضا (ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره قصه گویی امام رضا (ع) از سری برنامه های هشتمین جشنواره بین المللی ، فرهنگی ، هنری امام رضا (ع) است که این بخش از جشنواره برای اولین بار در کشور به میزبانی مازندران برگزار خواهد شد.

اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی رضوی ، گسترش فعالیت های فرهنگی ، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع) بویژه امام رضا(ع) از اهداف برگزاری این جشنواره است.

شرایط سنی شرکت کنندگان در این جشنواره برای کلیه سنین آزاد و موضوع آن قصه گویی درباره امام رضا(ع) است.

قصه گویی ها باید به صورت لوح فشرده با کیفت بالا به دبیرخانه جشنواره در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران ارسال شده و یا به آدرس الکترونیکی info@kpfmazandaran.com به همراه مشخصات دقیق قصه گو ارسال شود.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2227511-0151 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران تماس گیرند.